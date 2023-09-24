24 сентября 2023
23 сентября 2023

Коммунальщики включили отопление в сотнях домах Перми

В Перми коммунальщики включили отопление в 384 объектах социальной сферы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопление включили также в 612 жилых домах Перми Фото:

В Перми к отоплению подключили уже 384 объекта социальной сферы. Их подключать к теплу начали 19 сентября, сообщается в telegram-канале министерства ЖКХ Пермского края.

«На сегодняшний день отопление запущено в 384 объекта соцсферы: в 92 школы и 169 детских садов, 7 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 4 учреждения культуры и 112 объектов здравоохранения. Запущено 814,5 км теплосетей, 64 центральных тепловых пунктов и 37 котельных», — сообщает ведомство. Всего с начала отопительного сезона подключено к теплу 49% социальных объектов города.

Также одновременно со школами, детсадами, больницами и прочими учреждениями к отоплению подключали жилые дома, которые имеют с ними общую систему теплоснабжения. Тепло сейчас есть уже у пермяков в 612 многоквартирных домах (11% жилфонда Перми). В остальную часть жилых домов отопление начнут подавать по плану 25 сентября. Весь процесс займет две-три недели.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми к отоплению подключили уже 384 объекта социальной сферы. Их подключать к теплу начали 19 сентября, сообщается в telegram-канале министерства ЖКХ Пермского края. «На сегодняшний день отопление запущено в 384 объекта соцсферы: в 92 школы и 169 детских садов, 7 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 4 учреждения культуры и 112 объектов здравоохранения. Запущено 814,5 км теплосетей, 64 центральных тепловых пунктов и 37 котельных», — сообщает ведомство. Всего с начала отопительного сезона подключено к теплу 49% социальных объектов города. Также одновременно со школами, детсадами, больницами и прочими учреждениями к отоплению подключали жилые дома, которые имеют с ними общую систему теплоснабжения. Тепло сейчас есть уже у пермяков в 612 многоквартирных домах (11% жилфонда Перми). В остальную часть жилых домов отопление начнут подавать по плану 25 сентября. Весь процесс займет две-три недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...