Коммунальщики включили отопление в сотнях домах Перми

В Перми коммунальщики включили отопление в 384 объектах социальной сферы

Отопление включили также в 612 жилых домах Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми к отоплению подключили уже 384 объекта социальной сферы. Их подключать к теплу начали 19 сентября, сообщается в telegram-канале министерства ЖКХ Пермского края.

«На сегодняшний день отопление запущено в 384 объекта соцсферы: в 92 школы и 169 детских садов, 7 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 4 учреждения культуры и 112 объектов здравоохранения. Запущено 814,5 км теплосетей, 64 центральных тепловых пунктов и 37 котельных», — сообщает ведомство. Всего с начала отопительного сезона подключено к теплу 49% социальных объектов города.

Также одновременно со школами, детсадами, больницами и прочими учреждениями к отоплению подключали жилые дома, которые имеют с ними общую систему теплоснабжения. Тепло сейчас есть уже у пермяков в 612 многоквартирных домах (11% жилфонда Перми). В остальную часть жилых домов отопление начнут подавать по плану 25 сентября. Весь процесс займет две-три недели.