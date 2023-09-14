14 сентября 2023

Мэр Перми объявил о начале отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
В жилые дома тепло начнут давать с 25 сентября Фото:

В Перми отопительный сезон начнется 19 сентября. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Эдуард Соснин. Глава заявил, что в городе не будут дожидаться пятидневного периода с низкими температурами.

«На следующей неделе, по данным синоптиков, температура воздуха в Перми начнет опускаться. Поэтому не ждем традиционную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 19 сентября начинаем запуск тепла в городе», — написал мэр. Глава уже подписал соответствующее постановление.

Сначала отопление включат в детских садах, школах и больницах. В жилые дома тепло начнут подавать с 25 сентября. Процесс запуска займет две-три недели. Ранее отопление уже включили в Гайнах, Суксуне и Губахе.

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В Перми отопительный сезон начнется 19 сентября. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Эдуард Соснин. Глава заявил, что в городе не будут дожидаться пятидневного периода с низкими температурами. «На следующей неделе, по данным синоптиков, температура воздуха в Перми начнет опускаться. Поэтому не ждем традиционную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 19 сентября начинаем запуск тепла в городе», — написал мэр. Глава уже подписал соответствующее постановление. Сначала отопление включат в детских садах, школах и больницах. В жилые дома тепло начнут подавать с 25 сентября. Процесс запуска займет две-три недели. Ранее отопление уже включили в Гайнах, Суксуне и Губахе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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