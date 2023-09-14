Мэр Перми объявил о начале отопительного сезона

В Перми отопительный сезон начнется 19 сентября. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Эдуард Соснин. Глава заявил, что в городе не будут дожидаться пятидневного периода с низкими температурами.
«На следующей неделе, по данным синоптиков, температура воздуха в Перми начнет опускаться. Поэтому не ждем традиционную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 19 сентября начинаем запуск тепла в городе», — написал мэр. Глава уже подписал соответствующее постановление.
Сначала отопление включат в детских садах, школах и больницах. В жилые дома тепло начнут подавать с 25 сентября. Процесс запуска займет две-три недели. Ранее отопление уже включили в Гайнах, Суксуне и Губахе.
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