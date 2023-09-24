Пьяный житель ЯНАО избил сожительницу и угрожал ножом ее подруге

25 сентября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Житель Ямальского района несколько раз избил сожительницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) несколько раз избил сожительницу и угрожал убийством женщине, которая решила за не заступиться. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «12 мая 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности нанес побои сожительнице. В июле 2023 года он, разыскивая сожительницу, и желая выяснить с ней отношения, пришел к дому односельчанки, в котором находилась потерпевшая», — указано в сообщении ямальской прокуратуры. Мужчина залез в дом через окно, сломал деревянную стену и проник в жилое здание, где пряталась его сожительница. После этого он начал наносить женщине побои. Хозяйка жилища попыталась заступиться за подругу. Обвиняемый, в свою очередь, избил и ее, а затем приставил к шее односельчанки нож и пригрозил убийством. Ранее агентство писало о том, что двое пьяных жителей Тазовского района избили знакомого за то, что он не впустил их к себе домой. Они выкрутили ему руки и несколько раз ударили кулаками. А один из незваных гостей ножом порезал хозяину квартиры шею.

Житель села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) несколько раз избил сожительницу и угрожал убийством женщине, которая решила за не заступиться. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «12 мая 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности нанес побои сожительнице. В июле 2023 года он, разыскивая сожительницу, и желая выяснить с ней отношения, пришел к дому односельчанки, в котором находилась потерпевшая», — указано в сообщении ямальской прокуратуры. Мужчина залез в дом через окно, сломал деревянную стену и проник в жилое здание, где пряталась его сожительница. После этого он начал наносить женщине побои. Хозяйка жилища попыталась заступиться за подругу. Обвиняемый, в свою очередь, избил и ее, а затем приставил к шее односельчанки нож и пригрозил убийством. Ранее агентство писало о том, что двое пьяных жителей Тазовского района избили знакомого за то, что он не впустил их к себе домой. Они выкрутили ему руки и несколько раз ударили кулаками. А один из незваных гостей ножом порезал хозяину квартиры шею.