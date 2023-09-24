24 сентября 2023
23 сентября 2023
22 сентября 2023

Пьяный житель ЯНАО избил сожительницу и угрожал ножом ее подруге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал суда. Тюмень, герб рф, герб, решетка, за решеткой, зал суда, судебное заседание, суд, герб россии, зал судебного заседания, камера заключения
Житель Ямальского района несколько раз избил сожительницу Фото:

Житель села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) несколько раз избил сожительницу и угрожал убийством женщине, которая решила за не заступиться. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«12 мая 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности нанес побои сожительнице. В июле 2023 года он, разыскивая сожительницу, и желая выяснить с ней отношения, пришел к дому односельчанки, в котором находилась потерпевшая», — указано в сообщении ямальской прокуратуры.

Мужчина залез в дом через окно, сломал деревянную стену и проник в жилое здание, где пряталась его сожительница. После этого он начал наносить женщине побои. Хозяйка жилища попыталась заступиться за подругу. Обвиняемый, в свою очередь, избил и ее, а затем приставил к шее односельчанки нож и пригрозил убийством.

Ранее агентство писало о том, что двое пьяных жителей Тазовского района избили знакомого за то, что он не впустил их к себе домой. Они выкрутили ему руки и несколько раз ударили кулаками. А один из незваных гостей ножом порезал хозяину квартиры шею.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель села Яр-Сале Ямальского района (ЯНАО) несколько раз избил сожительницу и угрожал убийством женщине, которая решила за не заступиться. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «12 мая 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района ранее неоднократно судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности нанес побои сожительнице. В июле 2023 года он, разыскивая сожительницу, и желая выяснить с ней отношения, пришел к дому односельчанки, в котором находилась потерпевшая», — указано в сообщении ямальской прокуратуры. Мужчина залез в дом через окно, сломал деревянную стену и проник в жилое здание, где пряталась его сожительница. После этого он начал наносить женщине побои. Хозяйка жилища попыталась заступиться за подругу. Обвиняемый, в свою очередь, избил и ее, а затем приставил к шее односельчанки нож и пригрозил убийством. Ранее агентство писало о том, что двое пьяных жителей Тазовского района избили знакомого за то, что он не впустил их к себе домой. Они выкрутили ему руки и несколько раз ударили кулаками. А один из незваных гостей ножом порезал хозяину квартиры шею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...