24 сентября 2023
23 сентября 2023

Спасатели разыскивают бесследно пропавшего челябинского рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, катер, спасатель, лодка, псс
Поиски на озере Мыркай продолжаются Фото:

В Челябинской области разыскивают бесследно исчезнувшего 23 сентября на озере Мыркай рыбака. Об этом сообщили URA.RU 25 сентября в Поисково-спасательной службе региона.

«В субботу со стороны села Шибаново два рыболова на лодке ушли проверить клев к противоположному берегу. Третий, также на надувной лодке, остался рыбачить рядом с местом выхода на озеро. Спустя два часа он перестал отвечать на звонки. Вернувшись к машинам, друзья попытались в сумерках поискать товарища, но безрезультатно — он не вернулся ни ночью, ни на следующее утро», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Только днем 24 сентября, когда рассвело, они смогли обнаружить пустую лодку и снасти в ней. Никаких следов, куда пропал человек, найти не удалось — ничего не видели и другие рыбака, находившиеся в это время на озере. Спасательного жилета о пропавшего мужчины не было.

Друзья обратились в полицию. Спасатели Мобильного отряда до темноты вели поиск, обследуя озеро и прилегающий район с использованием картплоттера и «кошек». Поиски продолжаются.

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В Челябинской области разыскивают бесследно исчезнувшего 23 сентября на озере Мыркай рыбака. Об этом сообщили URA.RU 25 сентября в Поисково-спасательной службе региона. «В субботу со стороны села Шибаново два рыболова на лодке ушли проверить клев к противоположному берегу. Третий, также на надувной лодке, остался рыбачить рядом с местом выхода на озеро. Спустя два часа он перестал отвечать на звонки. Вернувшись к машинам, друзья попытались в сумерках поискать товарища, но безрезультатно — он не вернулся ни ночью, ни на следующее утро», — пояснили в пресс-службе ведомства. Только днем 24 сентября, когда рассвело, они смогли обнаружить пустую лодку и снасти в ней. Никаких следов, куда пропал человек, найти не удалось — ничего не видели и другие рыбака, находившиеся в это время на озере. Спасательного жилета о пропавшего мужчины не было. Друзья обратились в полицию. Спасатели Мобильного отряда до темноты вели поиск, обследуя озеро и прилегающий район с использованием картплоттера и «кошек». Поиски продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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