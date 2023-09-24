Спасатели разыскивают бесследно пропавшего челябинского рыбака

Поиски на озере Мыркай продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разыскивают бесследно исчезнувшего 23 сентября на озере Мыркай рыбака. Об этом сообщили URA.RU 25 сентября в Поисково-спасательной службе региона.

«В субботу со стороны села Шибаново два рыболова на лодке ушли проверить клев к противоположному берегу. Третий, также на надувной лодке, остался рыбачить рядом с местом выхода на озеро. Спустя два часа он перестал отвечать на звонки. Вернувшись к машинам, друзья попытались в сумерках поискать товарища, но безрезультатно — он не вернулся ни ночью, ни на следующее утро», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Только днем 24 сентября, когда рассвело, они смогли обнаружить пустую лодку и снасти в ней. Никаких следов, куда пропал человек, найти не удалось — ничего не видели и другие рыбака, находившиеся в это время на озере. Спасательного жилета о пропавшего мужчины не было.

Друзья обратились в полицию. Спасатели Мобильного отряда до темноты вели поиск, обследуя озеро и прилегающий район с использованием картплоттера и «кошек». Поиски продолжаются.