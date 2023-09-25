Глава Минэкономразвития заявил о высокой инфляции в России в 2024 году

25 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Глава Минэкономразвития рассчитывает, что в 2024 году инфляция может снизиться, но все равно будет на высоком уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU В течение всего 2024 года инфляция в России будет держаться на высоком уровне. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — рассказал Решетников в ходе выступления в Совете Федерации. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в 2023 году инфляция в России вырастет, но замедлится к концу 2024 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.

В течение всего 2024 года инфляция в России будет держаться на высоком уровне. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — рассказал Решетников в ходе выступления в Совете Федерации. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в 2023 году инфляция в России вырастет, но замедлится к концу 2024 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.