Глава Минэкономразвития заявил о высокой инфляции в России в 2024 году

В течение всего 2024 года инфляция в России будет держаться на высоком уровне. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — рассказал Решетников в ходе выступления в Совете Федерации. Его слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 2023 году инфляция в России вырастет, но замедлится к концу 2024 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил, что социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.
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