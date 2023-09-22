Решетников успокоил россиян по поводу инфляции 22 сентября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 + Социальные выплаты будут проиндексированы на размер инфляции, заявил Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В текущем году инфляция в России вырастет, но замедлится к концу 2024 года. Такой прогноз сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он также объяснил, что социальные выплаты будут проиндексированы на размер инфляции. «Важно, что на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты. Поэтому уровень инфляции, заложенный в прогнозе, используется для бюджетных проектировок», — заявил Максим Решетников. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24». В текущем году инфляция в России вырастет, но замедлится к концу 2024 года. Такой прогноз сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он также объяснил, что социальные выплаты будут проиндексированы на размер инфляции. «Важно, что на уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты. Поэтому уровень инфляции, заложенный в прогнозе, используется для бюджетных проектировок», — заявил Максим Решетников. Трансляция его выступления велась на канале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям