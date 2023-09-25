Содержание дорог зимой обойдется бюджету Тюмени в 1,7 млрд рублей

26 сентября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В Тюмени убирать снег будут 40 подрядчиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени завершено определение поставщика услуг по содержанию автомобильных дорог в зимний период. Общая стоимость контрактов составила 1,7 миллиарда рублей, из них на уборку снега будет потрачено порядка 230 миллионов рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Определение поставщика завершено. Контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования в Ленинском, Калининском и Восточном округах Тюмени на 2023—2024 годы, заключены. Общая сумма — более 1,7 млрд рублей», — следует из документов на сайте госзакупок. Победителем всех трех аукционов стало АО «ТОДЭП». Это дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений. Уборка снега в Тюмени стартует 15 октября. В январе 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что в работе подрядных организаций Тюмени по уборке снега произошел сбой. Главе региона пришлось проводить оперативное совещание с главой города Русланом Кухаруком, чтобы исправить ситуацию.

В Тюмени завершено определение поставщика услуг по содержанию автомобильных дорог в зимний период. Общая стоимость контрактов составила 1,7 миллиарда рублей, из них на уборку снега будет потрачено порядка 230 миллионов рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Определение поставщика завершено. Контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования в Ленинском, Калининском и Восточном округах Тюмени на 2023—2024 годы, заключены. Общая сумма — более 1,7 млрд рублей», — следует из документов на сайте госзакупок. Победителем всех трех аукционов стало АО «ТОДЭП». Это дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений. Уборка снега в Тюмени стартует 15 октября. В январе 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что в работе подрядных организаций Тюмени по уборке снега произошел сбой. Главе региона пришлось проводить оперативное совещание с главой города Русланом Кухаруком, чтобы исправить ситуацию.