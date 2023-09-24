Губернатор Шумков рассказал, когда откроют ремонтируемый мост в Кургане

В Кургане открытие Чеховского моста для движения горожан произойдет 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«На 28 сентября, после завершения ремонта, планируем открытие Чеховского моста», — написал Шумков. Также он сообщил, что до середины октября планируется открыть магистральный участок ул. Бурова-Петрова — ул. Куйбышева.
Строители Чеховского моста ранее сообщали корреспонденту URA.RU о том, что объект будет сдан 28 сентября. Согласно проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, подрядчик, ремонтирующий Чеховский мост, обязан сдать объект до декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что Чеховский мост в Кургане будет открыт раньше запланированного контрактом срока. Мэр Елена Ситникова сообщила, что после открытия моста, по нему возобновится движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.
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