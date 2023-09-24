24 сентября 2023
23 сентября 2023

Губернатор Шумков рассказал, когда откроют ремонтируемый мост в Кургане

В Кургане Чеховский мост после ремонта откроют 28 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган
Чеховский мост в Кургане откроют 28 сентября Фото:

В Кургане открытие Чеховского моста для движения горожан произойдет 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«На 28 сентября, после завершения ремонта, планируем открытие Чеховского моста», — написал Шумков. Также он сообщил, что до середины октября планируется открыть магистральный участок ул. Бурова-Петрова — ул. Куйбышева.

Строители Чеховского моста ранее сообщали корреспонденту URA.RU о том, что объект будет сдан 28 сентября. Согласно проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, подрядчик, ремонтирующий Чеховский мост, обязан сдать объект до декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что Чеховский мост в Кургане будет открыт раньше запланированного контрактом срока. Мэр Елена Ситникова сообщила, что после открытия моста, по нему возобновится движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.

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В Кургане открытие Чеховского моста для движения горожан произойдет 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На 28 сентября, после завершения ремонта, планируем открытие Чеховского моста», — написал Шумков. Также он сообщил, что до середины октября планируется открыть магистральный участок ул. Бурова-Петрова — ул. Куйбышева. Строители Чеховского моста ранее сообщали корреспонденту URA.RU о том, что объект будет сдан 28 сентября. Согласно проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, подрядчик, ремонтирующий Чеховский мост, обязан сдать объект до декабря. Ранее URA.RU сообщало, что Чеховский мост в Кургане будет открыт раньше запланированного контрактом срока. Мэр Елена Ситникова сообщила, что после открытия моста, по нему возобновится движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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