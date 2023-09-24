Губернатор Шумков рассказал, когда откроют ремонтируемый мост в Кургане

В Кургане Чеховский мост после ремонта откроют 28 сентября

25 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Чеховский мост в Кургане откроют 28 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открытие Чеховского моста для движения горожан произойдет 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На 28 сентября, после завершения ремонта, планируем открытие Чеховского моста», — написал Шумков. Также он сообщил, что до середины октября планируется открыть магистральный участок ул. Бурова-Петрова — ул. Куйбышева. Строители Чеховского моста ранее сообщали корреспонденту URA.RU о том, что объект будет сдан 28 сентября. Согласно проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, подрядчик, ремонтирующий Чеховский мост, обязан сдать объект до декабря. Ранее URA.RU сообщало, что Чеховский мост в Кургане будет открыт раньше запланированного контрактом срока. Мэр Елена Ситникова сообщила, что после открытия моста, по нему возобновится движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.

В Кургане открытие Чеховского моста для движения горожан произойдет 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На 28 сентября, после завершения ремонта, планируем открытие Чеховского моста», — написал Шумков. Также он сообщил, что до середины октября планируется открыть магистральный участок ул. Бурова-Петрова — ул. Куйбышева. Строители Чеховского моста ранее сообщали корреспонденту URA.RU о том, что объект будет сдан 28 сентября. Согласно проекту контракта, опубликованного на сайте госзакупок, подрядчик, ремонтирующий Чеховский мост, обязан сдать объект до декабря. Ранее URA.RU сообщало, что Чеховский мост в Кургане будет открыт раньше запланированного контрактом срока. Мэр Елена Ситникова сообщила, что после открытия моста, по нему возобновится движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.