Чеховский мост в Кургане откроется на следующей неделе

Движение по Чеховскому путепроводу начнется на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чеховский путепровод в Кургане откроется на следующей неделе, раньше запланированного по контракту срока. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Друзья, на следующей неделе мы с большим опережением открываем Чеховский путепровод. Он стал новым, современным, прочным, а самое главное — безопасным», — пишет Ситникова в канале. Также мэр сообщает, что «компании-перевозчики уже начинают корректировать графики движения общественного транспорта». После открытия моста, по нему возобновиться движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.



Изначально, согласно контракту, ремонт путепровода должен был завершиться в декабре. Но позже Ситникова сообщила, что ремонтные работы на Чеховском мосту выполнены на 95%, и обещала открыть движение по нему в конце сентября. Также строители объекта ранее сообщали корреспонденту URA.RU, что точная дата открытия путепровода может быть назначена на 28 сентября.