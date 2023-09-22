Чеховский мост в Кургане откроется на следующей неделе

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Чеховский мост. Курган, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд, ремонт чеховского моста
Движение по Чеховскому путепроводу начнется на следующей неделе Фото:

Чеховский путепровод в Кургане откроется на следующей неделе, раньше запланированного по контракту срока. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Друзья, на следующей неделе мы с большим опережением открываем Чеховский путепровод. Он стал новым, современным, прочным, а самое главное — безопасным», — пишет Ситникова в канале. Также мэр сообщает, что «компании-перевозчики уже начинают корректировать графики движения общественного транспорта». После открытия моста, по нему возобновиться движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам.

Изначально, согласно контракту, ремонт путепровода должен был завершиться в декабре. Но позже Ситникова сообщила, что ремонтные работы на Чеховском мосту выполнены на 95%, и обещала открыть движение по нему в конце сентября. Также строители объекта ранее сообщали корреспонденту URA.RU, что точная дата открытия путепровода может быть назначена на 28 сентября.

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Чеховский путепровод в Кургане откроется на следующей неделе, раньше запланированного по контракту срока. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Друзья, на следующей неделе мы с большим опережением открываем Чеховский путепровод. Он стал новым, современным, прочным, а самое главное — безопасным», — пишет Ситникова в канале. Также мэр сообщает, что «компании-перевозчики уже начинают корректировать графики движения общественного транспорта». После открытия моста, по нему возобновиться движение автобусов по 6 муниципальным маршрутам. Изначально, согласно контракту, ремонт путепровода должен был завершиться в декабре. Но позже Ситникова сообщила, что ремонтные работы на Чеховском мосту выполнены на 95%, и обещала открыть движение по нему в конце сентября. Также строители объекта ранее сообщали корреспонденту URA.RU, что точная дата открытия путепровода может быть назначена на 28 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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