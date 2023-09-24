Тюменская прокуратура заставила мэрию заплатить ребенку, которого укусила собака

Мэрия Ялуторовска заплатит компенсацию ребенку, которого укусила собака

За помощью к прокурорам обратилась мать пострадавшего ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По требованию прокуратуры администрацию Ялуторовска (Тюменская область) обязали выплатить компенсацию морального вреда 8-летнему ребенку, на которого напала бездомная собака. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«В результате прокурорского вмешательства администрация города Ялуторовска выплатит 70 тыс. за укус ребенка. Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего ребенка, пострадавшего от укуса собаки. По результатам проверки межрайонная прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании с городской администрации компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему», — указано в сообщении telegram-канала прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что животное напало на ребенка по дороге в школу. Бездомная собака повалила мальчика на землю и укусила за правую ногу. Ялуторовский суд обязал горадминистрацию выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.

Ранее агентство писало о том, что в Ишиме (Тюменская область) стая бездомных собак терроризирует детей, спортсменов и владельцев домашних животных. Агрессивные животные были замечены на детской площадке в районе ул. Цветочной.