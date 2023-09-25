В Копейске мусульман поблагодарили за сбор помощи для бойцов СВО. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, запрет, мечеть, ислам, харам, аллах, мусульмане
Депутаты Копейска посетили городскую мечеть Фото:

Депутаты Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске и Наталья Никанорова 24 сентября приехали в мечеть. Депутаты поблагодарили мусульман Копейска за сбор помощи для бойцов СВО, — сообщили URA.RU в городском собрании.

«Благодарим всех участников акции. Особую благодарность выражаем председателю Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринату хаджи-хазрату Раеву за содействие по сбору гуманитарной помощи. Это наше общее дело, которое объединяет, это наши ребята, и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь», — обратилась к прихожанам Наталья Никанорова.

В рамках акции «Поможем нашим воинам» мусульмане Копейска собрали и отправили бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, продукты питания, медикаменты, перевязочный материал для госпиталей. Также бойцам были отправлены средства гигиены, постельное белье и индивидуальные посылки для военнослужащих.

Евгений Гиске и Наталья Никанорова поблагодарили Рината Раева и всех прихожан, участвовавших в сборе помощи
Евгений Гиске и Наталья Никанорова поблагодарили Рината Раева и всех прихожан, участвовавших в сборе помощи
Фото:
Наталья Никанорова выразила благодарность от имени женского движения Копейска
Наталья Никанорова выразила благодарность от имени женского движения Копейска
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Депутаты Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске и Наталья Никанорова 24 сентября приехали в мечеть. Депутаты поблагодарили мусульман Копейска за сбор помощи для бойцов СВО, — сообщили URA.RU в городском собрании. «Благодарим всех участников акции. Особую благодарность выражаем председателю Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринату хаджи-хазрату Раеву за содействие по сбору гуманитарной помощи. Это наше общее дело, которое объединяет, это наши ребята, и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь», — обратилась к прихожанам Наталья Никанорова. В рамках акции «Поможем нашим воинам» мусульмане Копейска собрали и отправили бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, продукты питания, медикаменты, перевязочный материал для госпиталей. Также бойцам были отправлены средства гигиены, постельное белье и индивидуальные посылки для военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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