В Копейске мусульман поблагодарили за сбор помощи для бойцов СВО. Фото

25 сентября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Депутаты Копейска посетили городскую мечеть Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске и Наталья Никанорова 24 сентября приехали в мечеть. Депутаты поблагодарили мусульман Копейска за сбор помощи для бойцов СВО, — сообщили URA.RU в городском собрании. «Благодарим всех участников акции. Особую благодарность выражаем председателю Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринату хаджи-хазрату Раеву за содействие по сбору гуманитарной помощи. Это наше общее дело, которое объединяет, это наши ребята, и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь», — обратилась к прихожанам Наталья Никанорова. В рамках акции «Поможем нашим воинам» мусульмане Копейска собрали и отправили бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, продукты питания, медикаменты, перевязочный материал для госпиталей. Также бойцам были отправлены средства гигиены, постельное белье и индивидуальные посылки для военнослужащих. Евгений Гиске и Наталья Никанорова поблагодарили Рината Раева и всех прихожан, участвовавших в сборе помощи Фото: собрание депутатов Копейского городского округа Наталья Никанорова выразила благодарность от имени женского движения Копейска Фото: собрание депутатов Копейского городского округа

Депутаты Копейска (Челябинская область) Евгений Гиске и Наталья Никанорова 24 сентября приехали в мечеть. Депутаты поблагодарили мусульман Копейска за сбор помощи для бойцов СВО, — сообщили URA.RU в городском собрании. «Благодарим всех участников акции. Особую благодарность выражаем председателю Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринату хаджи-хазрату Раеву за содействие по сбору гуманитарной помощи. Это наше общее дело, которое объединяет, это наши ребята, и сейчас им как никогда необходима поддержка и помощь», — обратилась к прихожанам Наталья Никанорова. В рамках акции «Поможем нашим воинам» мусульмане Копейска собрали и отправили бойцам, находящимся в зоне проведения СВО, продукты питания, медикаменты, перевязочный материал для госпиталей. Также бойцам были отправлены средства гигиены, постельное белье и индивидуальные посылки для военнослужащих.