24 сентября 2023
23 сентября 2023

Мэр Кургана порекомендовала жителям самостоятельно подключаться к канализации-долгострою. Видео

Мэр Кургана посоветовала жителям самим организовать подключение к канализации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком Бабочкиным. Курган, ситникова елена, жители дома кирова 98
Глава Кургана посоветовала жителям микрорайона Восточный самостоятельно искать подрядчиков для подключения домов к канализации (архивное фото) Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что жителям многоквартирных домов в микрорайоне Восточный нужно самим организовывать собрания и находить подрядчиков для подключения к канализации. Об этом она сообщила в своем видео-ответе гражданам в соцсети «ВКонтакте».

«Так как многоквартирные дома согласно жилищному законодательству являются общим имуществом собственников данного жилья, гражданам необходимо провести общие собрания в каждом конкретном доме и принять на них решение о готовности организовать работы, найти подрядчика и выполнить работы по врезке своего дома к общей системе канализации в Восточном», — говорит Ситникова. Также она заявила, что изначально в проектно-сметной документации предусматривалось прокладка системы канализации и подключение к ней социальных объектов.

Мэр также подчеркнула, что проект был «достаточно сложным» из-за имеющегося там грунта, но работы по нему выполнены. «Проект реализован. Сейчас ведутся работы по исправлению там недочетов», — отметила глава.

Ранее мэрия отвечала URA.RU, что дома в Восточном остались без центральной канализации, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Устранением недоделок занимался подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Ситникова также отвечала, что централизованная канализация в Восточном запущена и «все дома подключены». Из-за проблемной канализации жители Кургана писали коллективную жалобу президенту России Владимиру Путину.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что жителям многоквартирных домов в микрорайоне Восточный нужно самим организовывать собрания и находить подрядчиков для подключения к канализации. Об этом она сообщила в своем видео-ответе гражданам в соцсети «ВКонтакте». «Так как многоквартирные дома согласно жилищному законодательству являются общим имуществом собственников данного жилья, гражданам необходимо провести общие собрания в каждом конкретном доме и принять на них решение о готовности организовать работы, найти подрядчика и выполнить работы по врезке своего дома к общей системе канализации в Восточном», — говорит Ситникова. Также она заявила, что изначально в проектно-сметной документации предусматривалось прокладка системы канализации и подключение к ней социальных объектов. Мэр также подчеркнула, что проект был «достаточно сложным» из-за имеющегося там грунта, но работы по нему выполнены. «Проект реализован. Сейчас ведутся работы по исправлению там недочетов», — отметила глава. Ранее мэрия отвечала URA.RU, что дома в Восточном остались без центральной канализации, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Устранением недоделок занимался подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Ситникова также отвечала, что централизованная канализация в Восточном запущена и «все дома подключены». Из-за проблемной канализации жители Кургана писали коллективную жалобу президенту России Владимиру Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...