Мэр Кургана посоветовала жителям самим организовать подключение к канализации

Глава Кургана посоветовала жителям микрорайона Восточный самостоятельно искать подрядчиков для подключения домов к канализации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова заявила, что жителям многоквартирных домов в микрорайоне Восточный нужно самим организовывать собрания и находить подрядчиков для подключения к канализации. Об этом она сообщила в своем видео-ответе гражданам в соцсети «ВКонтакте».

«Так как многоквартирные дома согласно жилищному законодательству являются общим имуществом собственников данного жилья, гражданам необходимо провести общие собрания в каждом конкретном доме и принять на них решение о готовности организовать работы, найти подрядчика и выполнить работы по врезке своего дома к общей системе канализации в Восточном», — говорит Ситникова. Также она заявила, что изначально в проектно-сметной документации предусматривалось прокладка системы канализации и подключение к ней социальных объектов.

Мэр также подчеркнула, что проект был «достаточно сложным» из-за имеющегося там грунта, но работы по нему выполнены. «Проект реализован. Сейчас ведутся работы по исправлению там недочетов», — отметила глава.

Ранее мэрия отвечала URA.RU, что дома в Восточном остались без центральной канализации, поскольку в ходе испытаний системы были выявлены недостатки. Устранением недоделок занимался подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Ситникова также отвечала, что централизованная канализация в Восточном запущена и «все дома подключены». Из-за проблемной канализации жители Кургана писали коллективную жалобу президенту России Владимиру Путину.