Жильцы десятков домов Кургана из-за аварии остались без горячей воды. Список

25 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Горячую воду отключили из-за порывов на трубопроводах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за порывов на трубопроводах без горячей воды остались жильцы 22 домов. Данная информация размещена в группе «Курганской генерирующей компании» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с тем, что произошел порыв на распределительном трубопроводе тепловой сети, которая поставляет теплоноситель в тепловой пункт № 60 и 67, остановлена подача горячей воды», — указано в сообщении, размещенном в группе. Также часть домов остались без горячей воды из-за порыва на трубопроводе горячего водоснабжения. Горячую воду отключили по следующим адресам: ул. Аргентовского, 22;

ул. Бурова-Петрова, 9;

ул. Куйбышева, 80, 92, 108, 137А, 139, 143, 187;

ул. Кравченко, 23, 26, 49;

ул. М. Горького, 160, 158;

ул. Половинская, 14;

ул. Савельева, 6, 19;

ул. Сибирская, 19;

ул. Советская, 166;

ул. Уральская, 3, 4, 24. Помимо этого в компании отметили, что в связи с положительным результатом гидравлических испытаний тепловой сети горячую воду получат жильцы домов, расположенных на ул. К. Маркса, 123, 127, 129, 131. Также на пр. Машиностроителей заканчивается замена изношенного участка магистрального трубопровода, из-за чего там 26 сентября будут проводиться повторные гидравлические испытания. Ранее представители КГК отмечали, что при подаче воды могут образоваться порывы.

В Кургане из-за порывов на трубопроводах без горячей воды остались жильцы 22 домов. Данная информация размещена в группе «Курганской генерирующей компании» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с тем, что произошел порыв на распределительном трубопроводе тепловой сети, которая поставляет теплоноситель в тепловой пункт № 60 и 67, остановлена подача горячей воды», — указано в сообщении, размещенном в группе. Также часть домов остались без горячей воды из-за порыва на трубопроводе горячего водоснабжения. Горячую воду отключили по следующим адресам: Помимо этого в компании отметили, что в связи с положительным результатом гидравлических испытаний тепловой сети горячую воду получат жильцы домов, расположенных на ул. К. Маркса, 123, 127, 129, 131. Также на пр. Машиностроителей заканчивается замена изношенного участка магистрального трубопровода, из-за чего там 26 сентября будут проводиться повторные гидравлические испытания. Ранее представители КГК отмечали, что при подаче воды могут образоваться порывы.