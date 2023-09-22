22 сентября 2023

Курганцам рассказали, по каким адресам начнется запуск горячей воды

Генерирующая компания: горячую воду в Кургане запустят по 17 новым адресам
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Куйвашев в Сухом Логу. Место аварии на водоводе, штаб ЧС, кран, рука, вода, смеситель, водоснабжение
Горячую воду запустят по 17 адресам Фото:

Запуск горячей воды в Кургане возобновится по 17 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).

«Начался запуск горячей воды от тепловых пунктов 67 и 60. Горячее водоснабжение возобновится по следующим адресам: Аргентовского, 22, Бурова-Петрова, 9, Кравченко, 23, 26, 49, Куйбышева, 80, 92, 108, 137А, 139, 143, Советская, 166, Уральская, 3, 4, 24, Савельева, 6, Сибирская, 19», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Также подача горячей воды возобновлена по следующим адресам:

  • Карла Маркса, 86, 86А;
  • Максима Горького, 207, 209;
  • Коли Мяготина, 173А, 179;
  • Кравченко, 61;
  • Савельева, 42, 92;
  • Станционная, 68, 70, 72, 74, 76, 80;
  • Пролетарская, 78, 80, 82;
  • Урицкого, 128, 130.

В компании предупредили, что при подаче воды могут образоваться порывы. «Если горячая вода не появится в выходные, то причину ее отсутствия можно будет узнать 25 сентября», — уточнили в пресс-службе КГК.

Ранее URA.RU рассказали в генерирующей компании, что горячая вода появится в сотнях домов в центре Кургана утром 15 сентября. Изначально планировалось, что подача воды возобновится в дневное время.

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Запуск горячей воды в Кургане возобновится по 17 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «Начался запуск горячей воды от тепловых пунктов 67 и 60. Горячее водоснабжение возобновится по следующим адресам: Аргентовского, 22, Бурова-Петрова, 9, Кравченко, 23, 26, 49, Куйбышева, 80, 92, 108, 137А, 139, 143, Советская, 166, Уральская, 3, 4, 24, Савельева, 6, Сибирская, 19», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Также подача горячей воды возобновлена по следующим адресам: В компании предупредили, что при подаче воды могут образоваться порывы. «Если горячая вода не появится в выходные, то причину ее отсутствия можно будет узнать 25 сентября», — уточнили в пресс-службе КГК. Ранее URA.RU рассказали в генерирующей компании, что горячая вода появится в сотнях домов в центре Кургана утром 15 сентября. Изначально планировалось, что подача воды возобновится в дневное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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