Курганцам рассказали, по каким адресам начнется запуск горячей воды

Генерирующая компания: горячую воду в Кургане запустят по 17 новым адресам

23 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Горячую воду запустят по 17 адресам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запуск горячей воды в Кургане возобновится по 17 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «Начался запуск горячей воды от тепловых пунктов 67 и 60. Горячее водоснабжение возобновится по следующим адресам: Аргентовского, 22, Бурова-Петрова, 9, Кравченко, 23, 26, 49, Куйбышева, 80, 92, 108, 137А, 139, 143, Советская, 166, Уральская, 3, 4, 24, Савельева, 6, Сибирская, 19», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Также подача горячей воды возобновлена по следующим адресам: Карла Маркса, 86, 86А;

Максима Горького, 207, 209;

Коли Мяготина, 173А, 179;

Кравченко, 61;

Савельева, 42, 92;

Станционная, 68, 70, 72, 74, 76, 80;

Пролетарская, 78, 80, 82;

Урицкого, 128, 130. В компании предупредили, что при подаче воды могут образоваться порывы. «Если горячая вода не появится в выходные, то причину ее отсутствия можно будет узнать 25 сентября», — уточнили в пресс-службе КГК. Ранее URA.RU рассказали в генерирующей компании, что горячая вода появится в сотнях домов в центре Кургана утром 15 сентября. Изначально планировалось, что подача воды возобновится в дневное время.

Запуск горячей воды в Кургане возобновится по 17 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «Начался запуск горячей воды от тепловых пунктов 67 и 60. Горячее водоснабжение возобновится по следующим адресам: Аргентовского, 22, Бурова-Петрова, 9, Кравченко, 23, 26, 49, Куйбышева, 80, 92, 108, 137А, 139, 143, Советская, 166, Уральская, 3, 4, 24, Савельева, 6, Сибирская, 19», — сообщили в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Также подача горячей воды возобновлена по следующим адресам: В компании предупредили, что при подаче воды могут образоваться порывы. «Если горячая вода не появится в выходные, то причину ее отсутствия можно будет узнать 25 сентября», — уточнили в пресс-службе КГК. Ранее URA.RU рассказали в генерирующей компании, что горячая вода появится в сотнях домов в центре Кургана утром 15 сентября. Изначально планировалось, что подача воды возобновится в дневное время.