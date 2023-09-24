24 сентября 2023

Свердловский губернатор Куйвашев проверит отстроенную после пожаров Сосьву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев отправится в Сосьву и в Таежный Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время посетит горевшие после лесных пожаров поселки Сосьва и Таежный. Информацию сообщили источники URA.RU.

«Куйвашева ожидают в Сосьве и Таежном в среду, 27 сентября. Глава региона проверит ход восстановления этих населенных пунктов», — рассказал источник.

Масштабные лесные пожары бушевали в Свердловской области с конца апреля. В результате лишились домов десятки жителей поселков Сосьва, Таежный, села Шайдуриха. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального департамента информполитики. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время посетит горевшие после лесных пожаров поселки Сосьва и Таежный. Информацию сообщили источники URA.RU. «Куйвашева ожидают в Сосьве и Таежном в среду, 27 сентября. Глава региона проверит ход восстановления этих населенных пунктов», — рассказал источник. Масштабные лесные пожары бушевали в Свердловской области с конца апреля. В результате лишились домов десятки жителей поселков Сосьва, Таежный, села Шайдуриха. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального департамента информполитики. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...