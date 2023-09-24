Свердловский губернатор Куйвашев проверит отстроенную после пожаров Сосьву

25 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Куйвашев отправится в Сосьву и в Таежный Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время посетит горевшие после лесных пожаров поселки Сосьва и Таежный. Информацию сообщили источники URA.RU. «Куйвашева ожидают в Сосьве и Таежном в среду, 27 сентября. Глава региона проверит ход восстановления этих населенных пунктов», — рассказал источник. Масштабные лесные пожары бушевали в Свердловской области с конца апреля. В результате лишились домов десятки жителей поселков Сосьва, Таежный, села Шайдуриха. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального департамента информполитики. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время посетит горевшие после лесных пожаров поселки Сосьва и Таежный. Информацию сообщили источники URA.RU. «Куйвашева ожидают в Сосьве и Таежном в среду, 27 сентября. Глава региона проверит ход восстановления этих населенных пунктов», — рассказал источник. Масштабные лесные пожары бушевали в Свердловской области с конца апреля. В результате лишились домов десятки жителей поселков Сосьва, Таежный, села Шайдуриха. Подробно о возгораниях — в материале URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального департамента информполитики. На момент публикации заметки ответ получен не был.