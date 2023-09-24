Дома в Восточном микрорайоне Кургана будут подключены к канализации только в следующем году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители многоквартирных домов Восточного микрорайона в Кургане останутся еще на год без подключения к канализации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов, который был на комиссии, где обсуждали проблемный долгострой.

«Та же информация, что и год назад: „работа выполнена, но и идет наладка“. Сообщили еще, что подключение домов к канализации возможно после передачи объекта на содержание ресурсоснабжающей организации, но сомневаюсь, что там примут на баланс работу с такими недоделками. Скорее всего, подключение переносится на следующий год», — говорит Камшилов. Точные сроки запуска, со слов депутата, в ДЖКХ по-прежнему не называют.

Жители также пожаловались Камшилову, что при работах по устранению недочетов, по их мнению, могли частично повредить уже имеющуюся канализацию. Также проживающие по улице Котовского, 87 в Восточном микрорайоне отправляли депутату фото, где видна открытая часть объекта. Позже представители ДЖКХ ответили, что они оградили это место забором.

В пресс-службу мэрии Кургана был отправлен запрос с целью выяснить, была ли повреждена канализация подрядчиком, и уточнить другую информацию по теме. На момент публикации ответ не поступил.

Изначально завершить работы планировали еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. В ходе испытаний канализационной системы были выявлены недостатки. Также чиновники мэрии не раз уточняли, что многоквартирные дома в Восточном будут подключены к канализации после того, как их жители примут на собраниях решение об организации работ и найдут подрядчика для врезки своего дома к общей системе канализации.