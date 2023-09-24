Новаторская разработка для электроэнергетики предложена челябинскими инженерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Техника завода «МКС» из Челябинска избавит электростанции от 40% аварий, связанных с загрязнителями природного газа. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, разработка заменит ушедших из РФ западных производителей генерирующего оборудования.

«Челябинские „Циклоны“ доказали высокую эффективность. После внедрения устройства на многих энергообъектах компании „МКС“ количество сбоев в работе газо-поршневых установок, связанных с наличием загрязняющих веществ в топливном газе, снизилось на 40%», — сообщили в минпроме.

Завод уже начал выпуск техники. Ожидают ее востребованность среди 36 тысяч объектов малой генерации в стране. Как рассказал директор холдинга Максим Загорнов, повреждения от твердых частиц мусора в метане ведет к внеплановым ремонтам. Созданная установка сможет ловить частицы порядка пяти микрон в то время, как стандартная техника улавливает пылинки в 10 раз больших размеров.

Разработанное челябинцами оборудование можно будет применять на традиционных и новых для российского рынка моделях техники китайских и индийских производителей. Разработка увеличит срок службы электростанций.

Установку «Циклон» спроектировали для объектов малой генерации Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области