Умер экс-министр экономики РФ Ясин

25 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Евгений Ясин умер на 90-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве умер экс-министр экономики РФ, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом сообщил писатель и телеведущий Александр Архангельский. «Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство», — написал Александр Архангельский у себя в соцсетях. Уточняется, что покойному было 89 лет. Ясин родился в 1934 году. После окончания МГУ им. Ломоносова он работал завотделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. А с 1994 по 1997 года был министром экономики России и стоял у истоков ее экономических реформ. В частности, он работал над ними в ельцинский и поздний советский периоды. Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

В Москве умер экс-министр экономики РФ, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом сообщил писатель и телеведущий Александр Архангельский. «Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство», — написал Александр Архангельский у себя в соцсетях. Уточняется, что покойному было 89 лет. Ясин родился в 1934 году. После окончания МГУ им. Ломоносова он работал завотделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. А с 1994 по 1997 года был министром экономики России и стоял у истоков ее экономических реформ. В частности, он работал над ними в ельцинский и поздний советский периоды. Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).