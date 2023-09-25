Умер экс-министр экономики РФ Ясин

В Москве умер экс-министр экономики РФ, почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин. Об этом сообщил писатель и телеведущий Александр Архангельский.
«Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство», — написал Александр Архангельский у себя в соцсетях. Уточняется, что покойному было 89 лет.
Ясин родился в 1934 году. После окончания МГУ им. Ломоносова он работал завотделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. А с 1994 по 1997 года был министром экономики России и стоял у истоков ее экономических реформ. В частности, он работал над ними в ельцинский и поздний советский периоды. Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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