24 сентября 2023

Уральские работодатели пожаловались на дефицит кадров на рынке труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские работодатели пожаловались на дефицит кадров на рынке труда Фото:

В первом полугодии 2023 года уральские компании столкнулись с серьезным дефицитом кадров на рынке труда. Количество соискателей работы снизилось на 30%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работу HeadHunter.

«Из-за общего дефицита кадров на рынке труда работодатели сегодня стараются максимально сохранять персонал в компании. Так как найти замену уволенному или уволившемуся по собственному желанию сотруднику крайне непросто», — сообщили в HeadHunter.

Ранее URA.RU сообщало, что рекордно низкий процент свердловчан стал бояться увольнений. Работники понимают общую ситуацию на рынке труда и чувствуют себя более уверенно на текущей работе.

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В первом полугодии 2023 года уральские компании столкнулись с серьезным дефицитом кадров на рынке труда. Количество соискателей работы снизилось на 30%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работу HeadHunter. «Из-за общего дефицита кадров на рынке труда работодатели сегодня стараются максимально сохранять персонал в компании. Так как найти замену уволенному или уволившемуся по собственному желанию сотруднику крайне непросто», — сообщили в HeadHunter. Ранее URA.RU сообщало, что рекордно низкий процент свердловчан стал бояться увольнений. Работники понимают общую ситуацию на рынке труда и чувствуют себя более уверенно на текущей работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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