Уральские работодатели пожаловались на дефицит кадров на рынке труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первом полугодии 2023 года уральские компании столкнулись с серьезным дефицитом кадров на рынке труда. Количество соискателей работы снизилось на 30%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работу HeadHunter.

«Из-за общего дефицита кадров на рынке труда работодатели сегодня стараются максимально сохранять персонал в компании. Так как найти замену уволенному или уволившемуся по собственному желанию сотруднику крайне непросто», — сообщили в HeadHunter.

Ранее URA.RU сообщало, что рекордно низкий процент свердловчан стал бояться увольнений. Работники понимают общую ситуацию на рынке труда и чувствуют себя более уверенно на текущей работе.