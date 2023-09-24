Лишенные полномочий копейские депутаты сдали мандаты

Пятеро депутатов городского собрания Копейска (Челябинская область), которых лишил полномочий областной суд, сдали мандаты. Об этом URA.RU сообщили в собрании 25 сентября.
«Лишенные полномочий депутаты сдали мандаты, в заседании, которое состоится 27 сентября, они участия уже не примут. В собрании остается 20 депутатов. Этого достаточно для принятия решений как простым большинством (13 депутатов из общего числа 25), так и квалифицированным большинством», — сообщил по телефону корреспонденту URA.RU председатель собрания Евгений Гиске.
19 сентября областной суд принял решение оставить в силе решение Копейского городского суда о лишении депутатских полномочий Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Дмитрия Фещака. Решение вступило в законную силу.
Четверо из пятерых депутатов входили во фракцию партии «Справедливая Россия». Лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг по поводу решения областного суда сообщил, что оно создает опасный прецедент.
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