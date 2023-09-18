Челябинский областной суд лишил мандатов пятерых депутатов Копейска

19 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Решение суда вступило в законную силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 19 сентября лишил полномочий пятерых депутатов горсобрания Копейска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Челябинский областной суд поддержал позицию прокуратуры. Оставлено в силе решение Копейского городского суда о лишении депутатских полномочий Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Дмитрия Фещака. Решение суда вступило в силу», — заявили в прокуратуре. В апреле 2023 года прокуратура Копейска усмотрела конфликт интересов в действиях пяти депутатов Копейска. Они, как и другие депутаты, в сентябре 2022 года проголосовали за повышение городских тарифов на обслуживание управкомпаниями многоквартирных домов. Это решение повысило доходы управляющих компаний. При этом пятеро депутатов являлись их сотрудниками. Прокуратура потребовала от собрания депутатов прекратить полномочия этих депутатов. Однако собрание прекращать полномочия своих коллег отказалось. После этого прокуратура обратилась в суд, и 21 июня Копейский городской суд, согласившись с доводами прокурора, вынес постановление о прекращении полномочий депутатов. Депутаты обжаловали постановление в областной суд, который 19 сентября рассмотрел их апелляцию.

Челябинский областной суд 19 сентября лишил полномочий пятерых депутатов горсобрания Копейска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Челябинский областной суд поддержал позицию прокуратуры. Оставлено в силе решение Копейского городского суда о лишении депутатских полномочий Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Дмитрия Фещака. Решение суда вступило в силу», — заявили в прокуратуре. В апреле 2023 года прокуратура Копейска усмотрела конфликт интересов в действиях пяти депутатов Копейска. Они, как и другие депутаты, в сентябре 2022 года проголосовали за повышение городских тарифов на обслуживание управкомпаниями многоквартирных домов. Это решение повысило доходы управляющих компаний. При этом пятеро депутатов являлись их сотрудниками. Прокуратура потребовала от собрания депутатов прекратить полномочия этих депутатов. Однако собрание прекращать полномочия своих коллег отказалось. После этого прокуратура обратилась в суд, и 21 июня Копейский городской суд, согласившись с доводами прокурора, вынес постановление о прекращении полномочий депутатов. Депутаты обжаловали постановление в областной суд, который 19 сентября рассмотрел их апелляцию.