В Екатеринбурге мужчина скончался, выпав из окна многоэтажки

Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет
В Екатеринбурге 25 сентября мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Инцидент произошел в Сызранском переулке в микрорайоне Вторчермет.
«Мужчина разбился. Мозги прямо валяются на асфальте», — сказал читатель портала Е1.
На месте инцидента работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета — в ведомстве от ответа воздержались.
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