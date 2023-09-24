В Екатеринбурге мужчина скончался, выпав из окна многоэтажки

25 сентября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 25 сентября мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Инцидент произошел в Сызранском переулке в микрорайоне Вторчермет. «Мужчина разбился. Мозги прямо валяются на асфальте», — сказал читатель портала Е1. На месте инцидента работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета — в ведомстве от ответа воздержались.

В Екатеринбурге 25 сентября мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Инцидент произошел в Сызранском переулке в микрорайоне Вторчермет. «Мужчина разбился. Мозги прямо валяются на асфальте», — сказал читатель портала Е1. На месте инцидента работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета — в ведомстве от ответа воздержались.