24 сентября 2023

В Екатеринбурге мужчина скончался, выпав из окна многоэтажки

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Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет Фото:

В Екатеринбурге 25 сентября мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Инцидент произошел в Сызранском переулке в микрорайоне Вторчермет.

«Мужчина разбился. Мозги прямо валяются на асфальте», — сказал читатель портала Е1.

На месте инцидента работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета — в ведомстве от ответа воздержались.

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В Екатеринбурге 25 сентября мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Инцидент произошел в Сызранском переулке в микрорайоне Вторчермет. «Мужчина разбился. Мозги прямо валяются на асфальте», — сказал читатель портала Е1. На месте инцидента работают силовики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное управление Следственного комитета — в ведомстве от ответа воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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