Объявлены поиски 13-летнего Ивана Кунгурова, который утром 25 сентября пропал в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в тюменском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Разыскивается 13-летний Иван Кунгуров. 25 сентября ушел в неизвестном направлении, в поселке Винзили», — сообщает тюменское отделение «ЛизаАлерт».
Рост мальчика 160 см, он худощав. Волосы у ребенка русые, глаза — зеленые. Был одет в черные кофту и спортивные брюки, белые кроссовки.
Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время правоохранители также ведут поисковые мероприятия. Информацию о ребенке можно сообщить по телефонам полиции — 102, 02. Либо связаться с поисковиками: 89220059559, 89829091500, 89222669874.
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