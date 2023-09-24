24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Тюмени разыскивают пропавшего ребенка. Фото

В тюменском поселке Винзили пропал без вести 13-летний подросток
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
Мальчик пропал утром 25 сентября Фото:

Объявлены поиски 13-летнего Ивана Кунгурова, который утром 25 сентября пропал в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в тюменском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Разыскивается 13-летний Иван Кунгуров. 25 сентября ушел в неизвестном направлении, в поселке Винзили», — сообщает тюменское отделение «ЛизаАлерт».

Рост мальчика 160 см, он худощав. Волосы у ребенка русые, глаза — зеленые. Был одет в черные кофту и спортивные брюки, белые кроссовки.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время правоохранители также ведут поисковые мероприятия. Информацию о ребенке можно сообщить по телефонам полиции — 102, 02. Либо связаться с поисковиками: 89220059559, 89829091500, 89222669874.

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Объявлены поиски 13-летнего Ивана Кунгурова, который утром 25 сентября пропал в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в тюменском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Разыскивается 13-летний Иван Кунгуров. 25 сентября ушел в неизвестном направлении, в поселке Винзили», — сообщает тюменское отделение «ЛизаАлерт». Рост мальчика 160 см, он худощав. Волосы у ребенка русые, глаза — зеленые. Был одет в черные кофту и спортивные брюки, белые кроссовки. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время правоохранители также ведут поисковые мероприятия. Информацию о ребенке можно сообщить по телефонам полиции — 102, 02. Либо связаться с поисковиками: 89220059559, 89829091500, 89222669874.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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