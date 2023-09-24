В Тюмени разыскивают пропавшего ребенка. Фото

В тюменском поселке Винзили пропал без вести 13-летний подросток

25 сентября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал утром 25 сентября Фото: Игорь Пантин © URA.RU Объявлены поиски 13-летнего Ивана Кунгурова, который утром 25 сентября пропал в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в тюменском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Разыскивается 13-летний Иван Кунгуров. 25 сентября ушел в неизвестном направлении, в поселке Винзили», — сообщает тюменское отделение «ЛизаАлерт». Рост мальчика 160 см, он худощав. Волосы у ребенка русые, глаза — зеленые. Был одет в черные кофту и спортивные брюки, белые кроссовки. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время правоохранители также ведут поисковые мероприятия. Информацию о ребенке можно сообщить по телефонам полиции — 102, 02. Либо связаться с поисковиками: 89220059559, 89829091500, 89222669874. Ориентировка: «ЛизаАлерт» Тюменской области, vk.com/lizaalert_sever

Объявлены поиски 13-летнего Ивана Кунгурова, который утром 25 сентября пропал в поселке Винзили (Тюменская область). Об этом URA.RU сообщили в тюменском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Разыскивается 13-летний Иван Кунгуров. 25 сентября ушел в неизвестном направлении, в поселке Винзили», — сообщает тюменское отделение «ЛизаАлерт». Рост мальчика 160 см, он худощав. Волосы у ребенка русые, глаза — зеленые. Был одет в черные кофту и спортивные брюки, белые кроссовки. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время правоохранители также ведут поисковые мероприятия. Информацию о ребенке можно сообщить по телефонам полиции — 102, 02. Либо связаться с поисковиками: 89220059559, 89829091500, 89222669874.