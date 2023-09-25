ФАС завела дело на «Мегафон» из-за повышения цен

25 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

«Мегафон рискует получить штраф» за повышение тарифов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба завела дело на «Мегафон». Оператор сотовой связи по-прежнему извлекает доход от необоснованного повышения тарифов, сообщили в пресс-службе ФАС. «Оснований для повышения тарифов у ПАО „Мегафон“ нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО „Мегафон“ антимонопольное дело», — говорится в сообщении службы. Теперь оператору грозит штраф. Ранее «Мегафон» повысил тариф для пользователей на 10,24%. Свое решение оператор оправдал повышением роста затрат.

Федеральная антимонопольная служба завела дело на «Мегафон». Оператор сотовой связи по-прежнему извлекает доход от необоснованного повышения тарифов, сообщили в пресс-службе ФАС. «Оснований для повышения тарифов у ПАО „Мегафон“ нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО „Мегафон“ антимонопольное дело», — говорится в сообщении службы. Теперь оператору грозит штраф. Ранее «Мегафон» повысил тариф для пользователей на 10,24%. Свое решение оператор оправдал повышением роста затрат.