ФАС завела дело на «Мегафон» из-за повышения цен

«Мегафон рискует получить штраф» за повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба завела дело на «Мегафон». Оператор сотовой связи по-прежнему извлекает доход от необоснованного повышения тарифов, сообщили в пресс-службе ФАС.
«Оснований для повышения тарифов у ПАО „Мегафон“ нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО „Мегафон“ антимонопольное дело», — говорится
Ранее «Мегафон» повысил тариф для пользователей на 10,24%. Свое решение оператор оправдал повышением роста затрат.
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