ФАС завела дело на «Мегафон» из-за повышения цен

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«Мегафон рискует получить штраф» за повышение тарифов Фото:

Федеральная антимонопольная служба завела дело на «Мегафон». Оператор сотовой связи по-прежнему извлекает доход от необоснованного повышения тарифов, сообщили в пресс-службе ФАС.

«Оснований для повышения тарифов у ПАО „Мегафон“ нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО „Мегафон“ антимонопольное дело», — говорится в сообщении службы. Теперь оператору грозит штраф.

Ранее «Мегафон» повысил тариф для пользователей на 10,24%. Свое решение оператор оправдал повышением роста затрат.

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Федеральная антимонопольная служба завела дело на «Мегафон». Оператор сотовой связи по-прежнему извлекает доход от необоснованного повышения тарифов, сообщили в пресс-службе ФАС. «Оснований для повышения тарифов у ПАО „Мегафон“ нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО „Мегафон“ антимонопольное дело», — говорится в сообщении службы. Теперь оператору грозит штраф. Ранее «Мегафон» повысил тариф для пользователей на 10,24%. Свое решение оператор оправдал повышением роста затрат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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