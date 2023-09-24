Жители дома ждут результатов экспертизы с мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители нового многоквартирного дома в Нягани (ХМАО) пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой на сквозные трещины в здании. Его сдали в эксплуатацию около трех лет назад. Об этом URA.RU рассказали сами собственники.

«Мы написали губернатору округа, что боимся возможного обрушения нашего дома. По всему зданию трещины шириной до двух сантиметров и глубиной до 47 сантиметров. Из них дует, в холода внутри трещин образуется лед. Всю прошлую зиму мы жили с обогревателями, щели затыкали тряпками. При этом важно понимать, что в доме живут маломобильные инвалиды, есть семьи с детьми. Мы хотим знать, можно находится в этом доме или нет, мы боимся за свои жизни», — говорит жительница дома №20 по улице Киевской Ольга.

Городские власти подавали иск к «Инвестиционной строительной компании» — застройщику здания. Арбитражный суд Югры назначил экспертизу дома, которая прошла еще в мае. Однако до сих пор данных о состоянии здания жители не получили. При этом, по словам собственников, трещины в стенах продолжают расширяться. Жители дома обратились к губернатору Наталье Комаровой через ее страницу в соцсети «ВКонтакте». Собственникам пояснили, что при проведении экспертизы возникла необходимость исследования дополнительных материалов, поэтому суд продлил сроки ее проведения до 15 сентября.

«По завершению этого процесса арбитражный суд примет решения. В рамках плана работы Жилстройнадзора Югры в октябре дадут оценку соблюдения УК обязательных требований по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома», — сообщили собственникам. Копия ответа есть в распоряжении редакции. Агентство также направило запрос в жилстройнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что окружной Следственный комитет возбуждал уголовное дело по факту обрушения жилого дома. Тогда речь также шла об этой новостройке.