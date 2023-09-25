Совфед назначил председателя Конституционного суда

Валерий Зорькин (на фото) стал главой КС по предложению Владимира Путина
Совет Федерации вновь назначил Валерия Зорькина главой российского Конституционного суда. Об этом сообщили в ходе 551-го заседания Совфеда.
Зорькина назначили председателем Конституционного суда по предложению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что Зорькин возглавлял КС с 2003 года. Трансляция заседания проходила
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