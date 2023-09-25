Совфед назначил председателя Конституционного суда

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Валерий Зорькин (на фото) стал главой КС по предложению Владимира Путина Фото:

Совет Федерации вновь назначил Валерия Зорькина главой российского Конституционного суда. Об этом сообщили в ходе 551-го заседания Совфеда.

Зорькина назначили председателем Конституционного суда по предложению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что Зорькин возглавлял КС с 2003 года. Трансляция заседания проходила на сайте Совфеда.

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Совет Федерации вновь назначил Валерия Зорькина главой российского Конституционного суда. Об этом сообщили в ходе 551-го заседания Совфеда. Зорькина назначили председателем Конституционного суда по предложению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что Зорькин возглавлял КС с 2003 года. Трансляция заседания проходила на сайте Совфеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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