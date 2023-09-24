В Курганской области за выходные в ДТП погибли шесть человек

Девочка, которую сбил пьяный водитель автомобиля «Ссанг Йонг» в селе Мокроусово, скончалась по пути в медицинское учреждение Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 22 по 24 сентября на территории Курганской области шесть человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом в соцсетях сообщает УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«За три истекших дня, с 22 по 24 сентября, на территории Курганской области в 12 происшествиях шесть человек погибли, еще 16 участников дорожного движения получили телесные повреждения», — написано в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Также ГИБДД уточняет, что каждое второе дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пьяного водителя.

Ведомство сообщает, что 24 сентября в Мокроусовском округе Курганской области пьяный водитель 1981 года рождения на автомобиле «Ссанг Йонг», осуществляя движение по улице Красных Борцов в селе Мокроусово, не справился с управлением и совершил наезд на девочку 2012 года рождения, которая вышла из дома, чтобы прогуляться. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась по пути в медицинское учреждение.

Также 24 сентября на 18-м километре автодороги Иртыш-Падеринское-Борки-Бузан в Кетовском округе пьяный водитель 1978 года рождения на автомобиле «Форд Фокус» осуществлял движение со стороны деревни Борки в сторону села Падеринское. Во время движения он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109. Водитель ВАЗ (мужчина 1960 года рождения) вместе с пассажиром (женщина 1969 года рождения) результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще 4 человека получили травмы.

В тот же день на автодороге Курган-Половинное-Воскресенское мужчина 1986 года рождения ехал на автомобиле «Лада Приора» со стороны города Кургана в сторону села Половинное. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинув машину. В результате водитель и пассажир (женщина 1991 года рождения) погибли на месте аварии. Еще одна женщина-пассажир с травмами госпитализирована. Все участники аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

23 сентября, в городе Шадринске водитель 2002 года рождения на автомобиле «Лада Приора» ехал по улице Свердлова и у дома № 108 наехал на женщину 1986 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. По данным ведомства, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.