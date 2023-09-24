24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Сургуте включают отопление в жилых домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Отопление начнут включать 27 сентября Фото:

В Сургуте 27 сентября начнут включать отопление в жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в «Городских тепловых сетях» (ГТС).

«Подписано постановление в администрации города. Отопление начнут подавать 27 сентября. Подключение будет проходить поэтапно», — рассказали в ГТС.

На подключение всего города у специалистов уйдет почти неделя. «Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», — добавили в ГТС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте начали включать отопление в детских садах, школах и больницах. Это делается по заявкам директоров и главных врачей.

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В Сургуте 27 сентября начнут включать отопление в жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в «Городских тепловых сетях» (ГТС). «Подписано постановление в администрации города. Отопление начнут подавать 27 сентября. Подключение будет проходить поэтапно», — рассказали в ГТС. На подключение всего города у специалистов уйдет почти неделя. «Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», — добавили в ГТС. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте начали включать отопление в детских садах, школах и больницах. Это делается по заявкам директоров и главных врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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