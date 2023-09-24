В Сургуте включают отопление в жилых домах

Отопление начнут включать 27 сентября
В Сургуте 27 сентября начнут включать отопление в жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в «Городских тепловых сетях» (ГТС).
«Подписано постановление в администрации города. Отопление начнут подавать 27 сентября. Подключение будет проходить поэтапно», — рассказали в ГТС.
На подключение всего города у специалистов уйдет почти неделя. «Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным потребителям займет не более пяти суток», — добавили в ГТС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте начали включать отопление в детских садах, школах и больницах. Это делается по заявкам директоров и главных врачей.
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