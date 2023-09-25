Главный танковый завод России усилится экс-губернатором

В топ-менеджмент «Уралвагонзавода» войдет омский экс-губернатор Бурков

На УВЗ устроился Александр Бурков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На нижнетагильский «Уралвагонзавод», выпускающий различную военную бронетехнику, устроится экс-губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков. По данным URA.RU, он войдет в состав топ-менеджмента предприятия.

«Бурков давно присматривался к УВЗ, обрастал связями на заводе. Ждал разных карьерных предложений, но остановился на высокой руководящей должности», — сказал источник.

Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в мэры Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил политика орденом Почета.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу корпорации «Ростех», в которую входит УВЗ. На момент публикации заметки ответ получен не был. Александр Бурков не ответил на звонок.