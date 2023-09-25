Главный танковый завод России усилится экс-губернатором

В топ-менеджмент «Уралвагонзавода» войдет омский экс-губернатор Бурков
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, нижний тагил, увз, уралвагонзавод
На УВЗ устроился Александр Бурков Фото:

На нижнетагильский «Уралвагонзавод», выпускающий различную военную бронетехнику, устроится экс-губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков. По данным URA.RU, он войдет в состав топ-менеджмента предприятия.

«Бурков давно присматривался к УВЗ, обрастал связями на заводе. Ждал разных карьерных предложений, но остановился на высокой руководящей должности», — сказал источник.

Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в мэры Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил политика орденом Почета.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу корпорации «Ростех», в которую входит УВЗ. На момент публикации заметки ответ получен не был. Александр Бурков не ответил на звонок.

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На нижнетагильский «Уралвагонзавод», выпускающий различную военную бронетехнику, устроится экс-губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков. По данным URA.RU, он войдет в состав топ-менеджмента предприятия. «Бурков давно присматривался к УВЗ, обрастал связями на заводе. Ждал разных карьерных предложений, но остановился на высокой руководящей должности», — сказал источник. Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в мэры Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил политика орденом Почета. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу корпорации «Ростех», в которую входит УВЗ. На момент публикации заметки ответ получен не был. Александр Бурков не ответил на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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