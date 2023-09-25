МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

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МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье Фото:
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Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский был объявлен в розыск. Эта информация следует из базы данных МВД РФ.

«Хофманьский Петр Юзеф. Разыскивается по статье УК РФ», — уточняется в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается председатель МУС.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В МИД РФ отмечали, что решения данного суда не имеют для РФ юридической силы. Спустя несколько месяцев МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что что решение об аресте российского президента со стороны МУС является опасным, передает «Национальная служба новостей»

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Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский был объявлен в розыск. Эта информация следует из базы данных МВД РФ. «Хофманьский Петр Юзеф. Разыскивается по статье УК РФ», — уточняется в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается председатель МУС. 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В МИД РФ отмечали, что решения данного суда не имеют для РФ юридической силы. Спустя несколько месяцев МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что что решение об аресте российского президента со стороны МУС является опасным, передает «Национальная служба новостей»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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