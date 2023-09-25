МВД РФ объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

25 сентября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье Фото: Casa Rosada/ Wikipedia Commons ( CC BY 2.5 AR) новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский был объявлен в розыск. Эта информация следует из базы данных МВД РФ. «Хофманьский Петр Юзеф. Разыскивается по статье УК РФ», — уточняется в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается председатель МУС. 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В МИД РФ отмечали, что решения данного суда не имеют для РФ юридической силы. Спустя несколько месяцев МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что что решение об аресте российского президента со стороны МУС является опасным, передает «Национальная служба новостей»

Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский был объявлен в розыск. Эта информация следует из базы данных МВД РФ. «Хофманьский Петр Юзеф. Разыскивается по статье УК РФ», — уточняется в базе. При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается председатель МУС. 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В МИД РФ отмечали, что решения данного суда не имеют для РФ юридической силы. Спустя несколько месяцев МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что что решение об аресте российского президента со стороны МУС является опасным, передает «Национальная служба новостей»