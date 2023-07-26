МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

27 июля 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск Томоко Аканэ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает сказано в базе розыска ведомства. «Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в карточке, информацию приводит ТАСС. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. В Кремле такое решение назвали возмутительным, а официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что РФ не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также сообщалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и не относится к Международному суду.

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает сказано в базе розыска ведомства. «Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в карточке, информацию приводит ТАСС. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. В Кремле такое решение назвали возмутительным, а официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что РФ не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также сообщалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и не относится к Международному суду.