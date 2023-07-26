26 июля 2023

МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

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МВД объявило в розыск Томоко Аканэ Фото:

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает сказано в базе розыска ведомства.

«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в карточке, информацию приводит ТАСС.

Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. В Кремле такое решение назвали возмутительным, а официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что РФ не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также сообщалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и не относится к Международному суду.

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МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает сказано в базе розыска ведомства. «Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в карточке, информацию приводит ТАСС. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. В Кремле такое решение назвали возмутительным, а официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что РФ не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Также сообщалось, что МУС не входит в официальные структуры ООН и не относится к Международному суду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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