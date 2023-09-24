Пермякам рассказали, сколько лет придется копить на свой дом

Жителям Пермского края нужно копить на частный дом более пяти лет

Через пять лет можно будет купить дом, если откладывать всю зарплату Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителям Перми нужно копить 5,5 лет, чтобы купить частный дом. Для этого необходимо каждый месяц откладывать среднюю заработную плату, которая составляет 63,6 тысяч рублей. Это следует из данных аналитиков федерального портала «Мир квартир».

«На покупку собственного дома пермякам придется копить 5,5 лет. Для этого нужно откладывать среднюю заработную плату 63,6 тысяч рублей каждый месяц. В указанный срок можно будет приобрести частный дом стоимостью 4,2 млн рублей», — говорится в исследовании. Аналитики уточняют, что согласно условиям исследования, житель региона не будет брать ипотеку на покупку дома, а целиком отложит всю зарплату.

Больше всего времени копить на дом придется жителям республики Дагестан. Чтобы купить недвижимость на берегу Каспийского моря, нужно откладывать зарплату 20 лет. Следом идет Чеченская республика, где копить придется около 19 лет. Замыкает топ-3 город Севастополь. Жителям Крымского полуострова нужно откладывать деньги 17 лет. По мнению аналитиков, такие сроки связаны с тем, что цены на недвижимость в регионах высокая, а официальные доходы низкие.

Ранее URA.RU рассказало, что риэлторы прогнозируют остановку роста цен на вторичную недвижимость к концу осени. Это связано со сроками одобрения займов по низким ставкам.