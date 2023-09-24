Чешская компания намерена обанкротить пермский порт из-за долгов

Долг ООО «Порт Пермь» составляет 476 тысяч евро Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Чешская компания Zanec Bon Repos spol s.r.o. подала заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании банкротом ООО «Порт Пермь» из-за долга в 476 тысяч евро. Ранее компания брала четыре займа в Праге.

«Указав на задолженность в 476,6 тысячи евро, зарегистрированная в Праге компания просит признать банкротом ООО «Порт «Пермь». 314,7 тысячи евро основного долга, 158,9 тысячи евро по процентам, 150,9 тысячи евро неустойки и 177,3 тысячи расходов на госпошлину», — сообщает «РБК-Пермь».

С 2015 по 2017 годы предприятию были выданы четыре займа в Праге, три из которых были выданы компании британцем Чарльзом Батлером. Ранее Батлер входил в группу лиц, которой принадлежал контрольный пакет акций «Порта Пермь». Право требования по всем чешским займам перешло Zanec Bon Repos в 2019 году. Сам Батлер также подавал иск к компании о взыскании 210,5 млн рублей, 163 млн из которых — основной долг. Суд приостановил производство по иску чешской компании до 25 октября, так как оно подано с нарушениями.

В 2022 году ФАС добился взыскания в доход государства контрольного пакета акций АО «Порт „Пермь“». Главным акционером общества и его управляющим стало правительство Пермского края. Также ранее краевая прокуратура пыталась оспорить решение о продаже части имущества пермского порта компании «Порт Пермь». Собственность позже была передана третьим компаниям.