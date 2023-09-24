24 сентября 2023

Прокуратура не смогла вернуть имущество пермского порта через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, пристань, башенные краны, река кама, портовый кран, порт, речная навигация, грузовой причал
Сейчас контроль над пермских портом возвращает себе государство Фото:

Арбитражный суд в Пермском крае не стал пересматривать дело о выкупе части инфраструктуры пермского порта компанией «Порт Пермь». Ранее пересмотра дела добивалась краевая прокуратура, так как имущество пристани оказалось в руках иностранцев.

«Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которым было разрешено выкупить объекты инфраструктуры пермского порта», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Суд установил, что контроль иностранцами над имуществом был установлен через год, после того, как было вынесено решение о признании незаконным отказа Росимущества в выкупе собственности.

Ранее контроль над активом порта получили компании, которые связаны с американским миллиардером Марком Ричем, а после были распределены между разными иностранными организациями. В 2022 году большая часть оставшихся акций АО «Порт Пермь» была истребована в пользу государства, главным акционерам общества стало правительство региона. Оно же и будет контролировать деятельность юрлица с помощью пермских минимущества и минтранспора.

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Арбитражный суд в Пермском крае не стал пересматривать дело о выкупе части инфраструктуры пермского порта компанией «Порт Пермь». Ранее пересмотра дела добивалась краевая прокуратура, так как имущество пристани оказалось в руках иностранцев. «Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которым было разрешено выкупить объекты инфраструктуры пермского порта», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Суд установил, что контроль иностранцами над имуществом был установлен через год, после того, как было вынесено решение о признании незаконным отказа Росимущества в выкупе собственности. Ранее контроль над активом порта получили компании, которые связаны с американским миллиардером Марком Ричем, а после были распределены между разными иностранными организациями. В 2022 году большая часть оставшихся акций АО «Порт Пермь» была истребована в пользу государства, главным акционерам общества стало правительство региона. Оно же и будет контролировать деятельность юрлица с помощью пермских минимущества и минтранспора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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