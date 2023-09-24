Прокуратура не смогла вернуть имущество пермского порта через суд

Сейчас контроль над пермских портом возвращает себе государство Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Арбитражный суд в Пермском крае не стал пересматривать дело о выкупе части инфраструктуры пермского порта компанией «Порт Пермь». Ранее пересмотра дела добивалась краевая прокуратура, так как имущество пристани оказалось в руках иностранцев.

«Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которым было разрешено выкупить объекты инфраструктуры пермского порта», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Суд установил, что контроль иностранцами над имуществом был установлен через год, после того, как было вынесено решение о признании незаконным отказа Росимущества в выкупе собственности.

Ранее контроль над активом порта получили компании, которые связаны с американским миллиардером Марком Ричем, а после были распределены между разными иностранными организациями. В 2022 году большая часть оставшихся акций АО «Порт Пермь» была истребована в пользу государства, главным акционерам общества стало правительство региона. Оно же и будет контролировать деятельность юрлица с помощью пермских минимущества и минтранспора.