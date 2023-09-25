NYT: первые танки Abrams досрочно прибыли на Украину

Танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше
Американские танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщило минобороны США.
«Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину», — заявили два представителя министерства обороны США в разговоре с
Ранее сообщалось, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что американские танки Abrams «долго не проживут» на передовой, передает «Национальная служба новостей».
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