NYT: первые танки Abrams досрочно прибыли на Украину

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше Фото:

Американские танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщило минобороны США.

«Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину», — заявили два представителя министерства обороны США в разговоре с New York Times. Они отметили, что техника прибыла досрочно.

Ранее сообщалось, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что американские танки Abrams «долго не проживут» на передовой, передает «Национальная служба новостей».

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Американские танки Abrams поставили на Украину на несколько месяцев раньше, чем предполагалось изначально. Об этом сообщило минобороны США. «Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину», — заявили два представителя министерства обороны США в разговоре с New York Times. Они отметили, что техника прибыла досрочно. Ранее сообщалось, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что американские танки Abrams «долго не проживут» на передовой, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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