Правительство намерено забирать деньги маркетплейсов на развитие «Почты России»

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Город. Курган, почта россии
Максим Решетников отметил, что «Почту России» будут развивать на деньги, полученные с маркетплейсов Фото:

Правительство РФ рассматривает идею развивать «Почту России» на денежные средства от маркетплейсов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — заявил Решетников на «Правительственном часе» в Совфеде. Трансляция выступления велась на сайте.

Ранее глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в ведомстве обсуждается ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Налог будет введен, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России».

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Правительство РФ рассматривает идею развивать «Почту России» на денежные средства от маркетплейсов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — заявил Решетников на «Правительственном часе» в Совфеде. Трансляция выступления велась на сайте. Ранее глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в ведомстве обсуждается ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Налог будет введен, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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