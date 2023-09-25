Правительство намерено забирать деньги маркетплейсов на развитие «Почты России»

Максим Решетников отметил, что «Почту России» будут развивать на деньги, полученные с маркетплейсов
Правительство РФ рассматривает идею развивать «Почту России» на денежные средства от маркетплейсов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Правительство РФ склоняется к введению инфраструктурного платежа от онлайн-площадок», — заявил Решетников на «Правительственном часе» в Совфеде. Трансляция выступления велась на сайте.
Ранее глава министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в ведомстве обсуждается ввод отраслевого налога от 0,5% дохода крупных маркетплейсов. Налог будет введен, чтобы поддержать убыточные отделения «Почты России».
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