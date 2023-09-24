24 сентября 2023

В Кургане умер офицер-доцент кафедры Президентской академии

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Ушел из жизни 65-летний преподаватель РАНХиГС Александр Бухтияров Фото:

В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров. Коллектив филиала Президентской академии выражает соболезнования родным и близким Бухтиярова, сообщается в группе вуза во «ВКонтакте».

«Скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики Бухтияров Александр Петрович. В Курганском филиале РАНХиГС Александр Петрович работал с 2015 года, преподавал курсы экономической теории, государственного регулирования экономики, экономики труда. Всегда ответственный и внимательный, он пользовался глубоким уважением, как среди студентов, так и среди преподавателей», — говорится в сообщении вуза.

Александр Бухтияров проработал преподавателем более 30 лет. Офицер с высшим военным образованием, преподаватель политической экономии. Студенты отмечают, что он был отличным преподавателем, всегда находил подход к обучающимся.

В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров
В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров

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В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров. Коллектив филиала Президентской академии выражает соболезнования родным и близким Бухтиярова, сообщается в группе вуза во «ВКонтакте». «Скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики Бухтияров Александр Петрович. В Курганском филиале РАНХиГС Александр Петрович работал с 2015 года, преподавал курсы экономической теории, государственного регулирования экономики, экономики труда. Всегда ответственный и внимательный, он пользовался глубоким уважением, как среди студентов, так и среди преподавателей», — говорится в сообщении вуза. Александр Бухтияров проработал преподавателем более 30 лет. Офицер с высшим военным образованием, преподаватель политической экономии. Студенты отмечают, что он был отличным преподавателем, всегда находил подход к обучающимся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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