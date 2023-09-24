В Кургане умер офицер-доцент кафедры Президентской академии

25 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни 65-летний преподаватель РАНХиГС Александр Бухтияров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров. Коллектив филиала Президентской академии выражает соболезнования родным и близким Бухтиярова, сообщается в группе вуза во «ВКонтакте». «Скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики Бухтияров Александр Петрович. В Курганском филиале РАНХиГС Александр Петрович работал с 2015 года, преподавал курсы экономической теории, государственного регулирования экономики, экономики труда. Всегда ответственный и внимательный, он пользовался глубоким уважением, как среди студентов, так и среди преподавателей», — говорится в сообщении вуза. Александр Бухтияров проработал преподавателем более 30 лет. Офицер с высшим военным образованием, преподаватель политической экономии. Студенты отмечают, что он был отличным преподавателем, всегда находил подход к обучающимся. В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров фото: Курганский филиал РАНХиГС, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/ranepa45

В Кургане скоропостижно скончался доцент кафедры экономики Курганского филиала РАНХиГС Александр Бухтияров. Коллектив филиала Президентской академии выражает соболезнования родным и близким Бухтиярова, сообщается в группе вуза во «ВКонтакте». «Скоропостижно ушел из жизни кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики Бухтияров Александр Петрович. В Курганском филиале РАНХиГС Александр Петрович работал с 2015 года, преподавал курсы экономической теории, государственного регулирования экономики, экономики труда. Всегда ответственный и внимательный, он пользовался глубоким уважением, как среди студентов, так и среди преподавателей», — говорится в сообщении вуза. Александр Бухтияров проработал преподавателем более 30 лет. Офицер с высшим военным образованием, преподаватель политической экономии. Студенты отмечают, что он был отличным преподавателем, всегда находил подход к обучающимся.