Тюменка зарезала мужа, выпив технический спирт

Смертельная ссора между супругами произошла после того, как они вернулись из гостей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница села Омутинское (Тюменская область) зарезала мужа после того, как вместе с ним в гостях выпила разбавленный технический спирт. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Днем 30 октября прошлого года она вместе с мужем распивали спиртное в гостях у соседей. После употребления разбавленного технического спирта ее муж почувствовал себя плохо и ушел домой спать. Ольга вернулась домой ближе к полуночи и попала под кулак мужа, который обозвал ее, и разбил кулаком губы. По словам женщины, она знала, что выволочка может продлиться и, решив попугать мужа, схватила со стола кухонный нож и даже не помнила, как ударила его в грудь», — указано на официальном сайте объединенной пресс-службы судов.

Там добавили, что после этого женщина заткнула рану и ушла к свекрови, чтобы та вызвала скорую помощь. Мужчина был госпитализирован с повреждениями легкого и сердца. Силовикам он сказал, что получил ранение от неизвестных людей, когда пошел в магазин за сигаретами. От полученных травм он впоследствии скончался.

Мать погибшего рассказала полицейским, что семейная пара вела аморальный образ жизни. Жена погибшего, в частности, не следила за детьми, которые часто голодали. А пособия на несовершеннолетних супруги пропивали.

Калининский суд Тюмени приговорил женщину к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Трое ее несовершеннолетних детей были направлены в специализированный детский дом.