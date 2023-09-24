24 сентября 2023

Тюменка зарезала мужа, выпив технический спирт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Смертельная ссора между супругами произошла после того, как они вернулись из гостей Фото:

Жительница села Омутинское (Тюменская область) зарезала мужа после того, как вместе с ним в гостях выпила разбавленный технический спирт. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Днем 30 октября прошлого года она вместе с мужем распивали спиртное в гостях у соседей. После употребления разбавленного технического спирта ее муж почувствовал себя плохо и ушел домой спать. Ольга вернулась домой ближе к полуночи и попала под кулак мужа, который обозвал ее, и разбил кулаком губы. По словам женщины, она знала, что выволочка может продлиться и, решив попугать мужа, схватила со стола кухонный нож и даже не помнила, как ударила его в грудь», — указано на официальном сайте объединенной пресс-службы судов.

Там добавили, что после этого женщина заткнула рану и ушла к свекрови, чтобы та вызвала скорую помощь. Мужчина был госпитализирован с повреждениями легкого и сердца. Силовикам он сказал, что получил ранение от неизвестных людей, когда пошел в магазин за сигаретами. От полученных травм он впоследствии скончался.

Мать погибшего рассказала полицейским, что семейная пара вела аморальный образ жизни. Жена погибшего, в частности, не следила за детьми, которые часто голодали. А пособия на несовершеннолетних супруги пропивали.

Калининский суд Тюмени приговорил женщину к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Трое ее несовершеннолетних детей были направлены в специализированный детский дом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница села Омутинское (Тюменская область) зарезала мужа после того, как вместе с ним в гостях выпила разбавленный технический спирт. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Днем 30 октября прошлого года она вместе с мужем распивали спиртное в гостях у соседей. После употребления разбавленного технического спирта ее муж почувствовал себя плохо и ушел домой спать. Ольга вернулась домой ближе к полуночи и попала под кулак мужа, который обозвал ее, и разбил кулаком губы. По словам женщины, она знала, что выволочка может продлиться и, решив попугать мужа, схватила со стола кухонный нож и даже не помнила, как ударила его в грудь», — указано на официальном сайте объединенной пресс-службы судов. Там добавили, что после этого женщина заткнула рану и ушла к свекрови, чтобы та вызвала скорую помощь. Мужчина был госпитализирован с повреждениями легкого и сердца. Силовикам он сказал, что получил ранение от неизвестных людей, когда пошел в магазин за сигаретами. От полученных травм он впоследствии скончался. Мать погибшего рассказала полицейским, что семейная пара вела аморальный образ жизни. Жена погибшего, в частности, не следила за детьми, которые часто голодали. А пособия на несовершеннолетних супруги пропивали. Калининский суд Тюмени приговорил женщину к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Трое ее несовершеннолетних детей были направлены в специализированный детский дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...