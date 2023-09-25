Власти потратят 55 млн рублей на строительство дома культуры в пермской деревне

Здание культурно-досугового центра должны построить к июню 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление капитального строительства Чусовского городского округа Пермского края через электронные торги ищет подрядчика для разработки проекта и строительства культурно-досугового центра в деревне Никифорово. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 55 млн рублей.

«Наименование объекта закупки — разработка проекта и строительство культурно-досугового центра в деревне Никифорово на 50 мест. Начальная и максимальная цена контракта — 54,9 млн рублей. Финансирование — средства бюджета Пермского края и средства Чусовского городского округа», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что под строительство центра выделен земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. По условиям контракта, строительные работы должны начаться в мае 2024 года и закончиться в июне 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в течение двух лет планируют построить Центр выявления и поддержки одаренных детей «Сириус». Он разместится на территории студенческого городка Пермского Политеха.