МИД РФ обвинил Пашиняна в разрыве отношений с РФ в пользу Запада

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Никол Пашинян снимает с себя ответственность за провалы в политике, сообщают в МИД РФ Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада. Об этом сообщили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что Армения делает себя заложником геополитических игр Запада.

«Глава правительства [Никол Пашинян], по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости республики содержит неприемлемые выпады в сторону России и вызывает отторжение. По словам ведомства, Пашинян снимает с себя ответственность за провалы в своей политике, перекладывая вину на Москву.

МИД сообщило, что у США и НАТО целью является нанести ущерб РФ через Армению. Там отметили, что у Армении и России похожие интересы в сфере безопасности. Ведомство подчеркнуло, что респкблика совершает большую ошибку, предпринимая попытку испортить отношения с Россией. По словам МИД РФ, Армения делает себя заложником геополитических игр западных стран.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова, передает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада. Об этом сообщили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что Армения делает себя заложником геополитических игр Запада. «Глава правительства [Никол Пашинян], по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В МИД РФ отметили, что высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости республики содержит неприемлемые выпады в сторону России и вызывает отторжение. По словам ведомства, Пашинян снимает с себя ответственность за провалы в своей политике, перекладывая вину на Москву. МИД сообщило, что у США и НАТО целью является нанести ущерб РФ через Армению. Там отметили, что у Армении и России похожие интересы в сфере безопасности. Ведомство подчеркнуло, что респкблика совершает большую ошибку, предпринимая попытку испортить отношения с Россией. По словам МИД РФ, Армения делает себя заложником геополитических игр западных стран. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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