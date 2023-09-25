МИД РФ обвинил Пашиняна в разрыве отношений с РФ в пользу Запада

25 сентября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян снимает с себя ответственность за провалы в политике, сообщают в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада. Об этом сообщили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что Армения делает себя заложником геополитических игр Запада. «Глава правительства [Никол Пашинян], по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В МИД РФ отметили, что высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости республики содержит неприемлемые выпады в сторону России и вызывает отторжение. По словам ведомства, Пашинян снимает с себя ответственность за провалы в своей политике, перекладывая вину на Москву. МИД сообщило, что у США и НАТО целью является нанести ущерб РФ через Армению. Там отметили, что у Армении и России похожие интересы в сфере безопасности. Ведомство подчеркнуло, что респкблика совершает большую ошибку, предпринимая попытку испортить отношения с Россией. По словам МИД РФ, Армения делает себя заложником геополитических игр западных стран. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада. Об этом сообщили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что Армения делает себя заложником геополитических игр Запада. «Глава правительства [Никол Пашинян], по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый — западный — вектор развития Армении», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В МИД РФ отметили, что высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости республики содержит неприемлемые выпады в сторону России и вызывает отторжение. По словам ведомства, Пашинян снимает с себя ответственность за провалы в своей политике, перекладывая вину на Москву. МИД сообщило, что у США и НАТО целью является нанести ущерб РФ через Армению. Там отметили, что у Армении и России похожие интересы в сфере безопасности. Ведомство подчеркнуло, что респкблика совершает большую ошибку, предпринимая попытку испортить отношения с Россией. По словам МИД РФ, Армения делает себя заложником геополитических игр западных стран. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является эффективной после конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Ереван отозвал с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова, передает «Национальная служба новостей».