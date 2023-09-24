Курганский сенатор получила статусный пост в Совете Федерации

25 сентября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Елена Перминова возглавила комитет по посоцполитике СФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сенатор от Курганской области Елена Перминова избрана председателем комитета по социальной политике в Совете Федерации. Решение принято на заседании 25 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Совет Федерации утвердил на пленарном заседании решение комитета по социальной политике избрать своим председателем сенатора от Курганской области Елену Перминову вместо Инны Святенко, занявшей пост вице-спикера верхней палаты парламента. Решение было принято единогласно», — передает корреспондент агентства. Трансляция заседания доступна на сайте Совета Федерации. Елена Перминова наделена полномочиями сенатора от Курганской области 26 сентября 2014 года. Она являлась первым заместителем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Сенатор от Курганской области Елена Перминова избрана председателем комитета по социальной политике в Совете Федерации. Решение принято на заседании 25 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Совет Федерации утвердил на пленарном заседании решение комитета по социальной политике избрать своим председателем сенатора от Курганской области Елену Перминову вместо Инны Святенко, занявшей пост вице-спикера верхней палаты парламента. Решение было принято единогласно», — передает корреспондент агентства. Трансляция заседания доступна на сайте Совета Федерации. Елена Перминова наделена полномочиями сенатора от Курганской области 26 сентября 2014 года. Она являлась первым заместителем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.