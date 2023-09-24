24 сентября 2023

Полиция Кургана проводит проверку из-за видео с издевательствами над мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проводит проверку событий из видео с «наказанием» мигранта Фото:

Сотрудники полиции Курганской области проводят проверку из-за публикации видео с издевательствами над мигрантом, который якобы похитил двух школьниц и изнасиловал одну из них. О проверке обстоятельств URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Проходит проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники УМВД уточняют, происходили ли описанные события на территории Курганской области.

О данном случае стало известно из telegram-канала «Плохие новости 18+», где опубликовали видео с людьми в масках, которые издеваются над предполагаемым насильником. «В Курганской области мигрант похитил двух 15-летних девушек: одну из них он жестко изнасиловал, но жертв успели спасти знакомые, которые искали пропавших школьниц. Над второй девочкой маньяк не успел надругаться. Крепкие парни связали его, раздели и решили наказать», — сообщается в канале. По информации, указанной в посте, после издевательств мужчину якобы передали полицейским.

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Сотрудники полиции Курганской области проводят проверку из-за публикации видео с издевательствами над мигрантом, который якобы похитил двух школьниц и изнасиловал одну из них. О проверке обстоятельств URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Проходит проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники УМВД уточняют, происходили ли описанные события на территории Курганской области. О данном случае стало известно из telegram-канала «Плохие новости 18+», где опубликовали видео с людьми в масках, которые издеваются над предполагаемым насильником. «В Курганской области мигрант похитил двух 15-летних девушек: одну из них он жестко изнасиловал, но жертв успели спасти знакомые, которые искали пропавших школьниц. Над второй девочкой маньяк не успел надругаться. Крепкие парни связали его, раздели и решили наказать», — сообщается в канале. По информации, указанной в посте, после издевательств мужчину якобы передали полицейским.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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