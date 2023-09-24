Полиция Кургана проводит проверку из-за видео с издевательствами над мигрантом

Полиция проводит проверку событий из видео с «наказанием» мигранта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции Курганской области проводят проверку из-за публикации видео с издевательствами над мигрантом, который якобы похитил двух школьниц и изнасиловал одну из них. О проверке обстоятельств URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Проходит проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники УМВД уточняют, происходили ли описанные события на территории Курганской области.

О данном случае стало известно из telegram-канала «Плохие новости 18+», где опубликовали видео с людьми в масках, которые издеваются над предполагаемым насильником. «В Курганской области мигрант похитил двух 15-летних девушек: одну из них он жестко изнасиловал, но жертв успели спасти знакомые, которые искали пропавших школьниц. Над второй девочкой маньяк не успел надругаться. Крепкие парни связали его, раздели и решили наказать», — сообщается в канале. По информации, указанной в посте, после издевательств мужчину якобы передали полицейским.