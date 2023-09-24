24 сентября 2023

Чем тюменцы будут болеть осенью: симптомы и профилактика

Осенью тюменцам предстоит переболеть ОРВИ, бронхитом и коронавирусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью тюменцам предстоит переболеть ОРВИ, бронхитом и коронавирусом Фото:

С наступлением осенних холодов в Тюмени растет заболеваемость различными инфекциями. В том числе, ОРВИ и коронавирусом. О сезонных заболеваниях URA.RU рассказала заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ольга Пескова.

«В первую очередь ОРВИ. Против вирусных инфекций (кроме гриппа) нет специфической профилактики в виде вакцинации, поэтому приходится вспоминать про неспецифические методы. Банальная гигиена — это уже половина успеха: моем руки, не трогаем лицо (особенно после посещения общественных мест), избегаем контакта с заболевшими. Если заболеваете сами — нужно пойти на больничный», — рассказала агентству Пескова.

Среди симптомов ОРВИ — першение и боль в горле, кашель, слабость, озноб, бессонница. По словам специалиста, многие воспринимают простуду несерьезно и продолжают болеть «на ногах». Однако это может привести к осложнениям. «Отсюда „рождается“ еще одна „осенняя“ болезнь — бронхит. Затяжной кашель, вызванный воспалением слизистой бронхов, часто приходит с холодами. И нередко это осложнение ОРЗ. Лечить бронхит нужно обязательно, чтобы он не перешел в хроническую форму. В качестве специфической профилактики рекомендуется поддерживать оптимальную влажность в помещении», — добавила врач.

В группе риска находятся курящие люди. В качестве профилактики бронхита им рекомендуют избавляться от вредной привычки. При заболевании наблюдается, помимо затяжного кашля, отдышка, повышенная температура и озноб.

Также сезонным заболеванием является цистит. Специалист отмечает, что часто результатом переохлаждения становится воспалительный процесс в мочевыводящих путях. Среди симптомов цистита выделяют жжение во время мочеиспускания, боли в животе, слабость и частоту мочеиспускания. Врачи рекомендуют своевременно справлять нужду, избегать переохлаждения и соблюдать интимную гигиену.

Кроме того, жителей предупреждают об осенней хандре, которая характеризуется упадком сил и отсутствием настроения из-за сокращения солнечного света и завершения сезона отпусков. Чтобы избежать этого, Пескова советует спать по 7-8 часов в сутки, увеличивать физическую активность и не сокращать потребление овощей и фруктов.

Также в Тюмени фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по региону, с 11 по 17 сентября в Тюменской области заболели 111 человек. «Циркулирует геновариант штамма „Омикрон“ и его варианты. <…> В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — рассказали в управлении. Среди симптомов COVID-19 — боль в горле, чихание, высокая температура, першение в горле, тяжесть в груди.

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С наступлением осенних холодов в Тюмени растет заболеваемость различными инфекциями. В том числе, ОРВИ и коронавирусом. О сезонных заболеваниях URA.RU рассказала заведующая отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ольга Пескова. «В первую очередь ОРВИ. Против вирусных инфекций (кроме гриппа) нет специфической профилактики в виде вакцинации, поэтому приходится вспоминать про неспецифические методы. Банальная гигиена — это уже половина успеха: моем руки, не трогаем лицо (особенно после посещения общественных мест), избегаем контакта с заболевшими. Если заболеваете сами — нужно пойти на больничный», — рассказала агентству Пескова. Среди симптомов ОРВИ — першение и боль в горле, кашель, слабость, озноб, бессонница. По словам специалиста, многие воспринимают простуду несерьезно и продолжают болеть «на ногах». Однако это может привести к осложнениям. «Отсюда „рождается“ еще одна „осенняя“ болезнь — бронхит. Затяжной кашель, вызванный воспалением слизистой бронхов, часто приходит с холодами. И нередко это осложнение ОРЗ. Лечить бронхит нужно обязательно, чтобы он не перешел в хроническую форму. В качестве специфической профилактики рекомендуется поддерживать оптимальную влажность в помещении», — добавила врач. В группе риска находятся курящие люди. В качестве профилактики бронхита им рекомендуют избавляться от вредной привычки. При заболевании наблюдается, помимо затяжного кашля, отдышка, повышенная температура и озноб. Также сезонным заболеванием является цистит. Специалист отмечает, что часто результатом переохлаждения становится воспалительный процесс в мочевыводящих путях. Среди симптомов цистита выделяют жжение во время мочеиспускания, боли в животе, слабость и частоту мочеиспускания. Врачи рекомендуют своевременно справлять нужду, избегать переохлаждения и соблюдать интимную гигиену. Кроме того, жителей предупреждают об осенней хандре, которая характеризуется упадком сил и отсутствием настроения из-за сокращения солнечного света и завершения сезона отпусков. Чтобы избежать этого, Пескова советует спать по 7-8 часов в сутки, увеличивать физическую активность и не сокращать потребление овощей и фруктов. Также в Тюмени фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по региону, с 11 по 17 сентября в Тюменской области заболели 111 человек. «Циркулирует геновариант штамма „Омикрон“ и его варианты. <…> В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — рассказали в управлении. Среди симптомов COVID-19 — боль в горле, чихание, высокая температура, першение в горле, тяжесть в груди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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