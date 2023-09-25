Психолог раскрыла уловки, которые помогут пройти любое собеседование

Психолог Дмитриева: к собеседованию необходимо подготовиться

25 сентября 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Надежда Дмитриева сообщила, что в резюме нужно расставить акценты в зависимости от того, где хотите работать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Перед собеседованием на новое место работы у сотрудников компании стоит расспросить о начальстве. Об этом сообщила психолог Надежда Дмитриева. По ее словам, это поможет понять, в какой манере лучше рассказать о себе руководству. «В первую очередь нужна подготовка. По возможности обсудите с кем-нибудь из сотрудников компании, как ведут себя руководители: что это за люди, какой у них характер, что им нравится, а что недопустимо», — заявила Дмитриева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она назвала данный разговор с работником фирмы этапом разведки, так как это поможет понять, что стоит рассказать о себе начальству. По словам психолога, нужно заранее продумать свой образ на собеседование. Дмитриева посоветовала подготовить речь, выучить главные фразы и отрепетировать их дома. В резюме необходимо расставить акценты в зависимости от того, где планируете работать. Дмитриева отметила, что во время отправки резюме нужно выделиться. Она заявила, что уловками с HR-специалистом стоит воспользоваться в случае, когда вы действительно достойный специалист, а не ради хорошей зарплаты. Психолог подчеркнула, что можно приукрасить свое достижения, однако в стрессовой ситуации можно навредить своей репутации. По ее словам, с помощью уловок можно обмануть работодателя, однако это стратегически невыгодно. Ранее менеджер по подбору персонала Анастасия Юрчихина сообщила, что на собеседовании нужно рассказать о моментах, где подчеркивается важность личного вклада в общий проект. По ее словам, главной ошибкой на собеседовании является недостаточная подготовка к нему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед собеседованием на новое место работы у сотрудников компании стоит расспросить о начальстве. Об этом сообщила психолог Надежда Дмитриева. По ее словам, это поможет понять, в какой манере лучше рассказать о себе руководству. «В первую очередь нужна подготовка. По возможности обсудите с кем-нибудь из сотрудников компании, как ведут себя руководители: что это за люди, какой у них характер, что им нравится, а что недопустимо», — заявила Дмитриева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она назвала данный разговор с работником фирмы этапом разведки, так как это поможет понять, что стоит рассказать о себе начальству. По словам психолога, нужно заранее продумать свой образ на собеседование. Дмитриева посоветовала подготовить речь, выучить главные фразы и отрепетировать их дома. В резюме необходимо расставить акценты в зависимости от того, где планируете работать. Дмитриева отметила, что во время отправки резюме нужно выделиться. Она заявила, что уловками с HR-специалистом стоит воспользоваться в случае, когда вы действительно достойный специалист, а не ради хорошей зарплаты. Психолог подчеркнула, что можно приукрасить свое достижения, однако в стрессовой ситуации можно навредить своей репутации. По ее словам, с помощью уловок можно обмануть работодателя, однако это стратегически невыгодно. Ранее менеджер по подбору персонала Анастасия Юрчихина сообщила, что на собеседовании нужно рассказать о моментах, где подчеркивается важность личного вклада в общий проект. По ее словам, главной ошибкой на собеседовании является недостаточная подготовка к нему.