24 сентября 2023
23 сентября 2023

Мэрия в ХМАО назвала условия переселения семей бойцов СВО из аварийного поселка

Мэрия в ХМАО планирует за месяц расселить семьи бойцов СВО из аварийного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Ключи от квартир обещают вручить до 1 ноября Фото:

Власти Нижневартовска планирую до первого ноября переселить семьи участников СВО из аварийного жилья в поселке Беловежском. Информация об этом была опубликована в официальном tg-канале городски властей.

«До 1 ноября 2023 года планируется переселить семьи данной категории, которые в настоящее время проживают в аварийном фонде, в том числе в поселке Беловежском. Согласно окружному законодательству, переселение из аварийного жилья будет возможно, если это единственное жилье граждан», — указано в сообщении.

Также в администрации добавили, что на ближайшем заседании думы обсудят вопрос включения граждан, принимающих или принимавших участие в СВО, а также членов их семей в список переселения из аварийного жилья в первоочередном порядке. «Вопрос переселения граждан, участников СВО и членов их семей является приоритетным для властей города, находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что московский лидер ОНФ Светлана Калинина ускорила расселение аварийного поселка в ХМАО. Она созвонилась с губернатором Югры Натальей Комаровой по вопросу расселения семей участников СВО из аварийного поселка Беловежский, после чего туда нагрянула делегация местных чиновников и пообещала решить проблему.

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Власти Нижневартовска планирую до первого ноября переселить семьи участников СВО из аварийного жилья в поселке Беловежском. Информация об этом была опубликована в официальном tg-канале городски властей. «До 1 ноября 2023 года планируется переселить семьи данной категории, которые в настоящее время проживают в аварийном фонде, в том числе в поселке Беловежском. Согласно окружному законодательству, переселение из аварийного жилья будет возможно, если это единственное жилье граждан», — указано в сообщении. Также в администрации добавили, что на ближайшем заседании думы обсудят вопрос включения граждан, принимающих или принимавших участие в СВО, а также членов их семей в список переселения из аварийного жилья в первоочередном порядке. «Вопрос переселения граждан, участников СВО и членов их семей является приоритетным для властей города, находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что московский лидер ОНФ Светлана Калинина ускорила расселение аварийного поселка в ХМАО. Она созвонилась с губернатором Югры Натальей Комаровой по вопросу расселения семей участников СВО из аварийного поселка Беловежский, после чего туда нагрянула делегация местных чиновников и пообещала решить проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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