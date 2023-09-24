Мэрия в ХМАО назвала условия переселения семей бойцов СВО из аварийного поселка

Мэрия в ХМАО планирует за месяц расселить семьи бойцов СВО из аварийного жилья

Ключи от квартир обещают вручить до 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Нижневартовска планирую до первого ноября переселить семьи участников СВО из аварийного жилья в поселке Беловежском. Информация об этом была опубликована в официальном tg-канале городски властей.

«До 1 ноября 2023 года планируется переселить семьи данной категории, которые в настоящее время проживают в аварийном фонде, в том числе в поселке Беловежском. Согласно окружному законодательству, переселение из аварийного жилья будет возможно, если это единственное жилье граждан», — указано в сообщении.

Также в администрации добавили, что на ближайшем заседании думы обсудят вопрос включения граждан, принимающих или принимавших участие в СВО, а также членов их семей в список переселения из аварийного жилья в первоочередном порядке. «Вопрос переселения граждан, участников СВО и членов их семей является приоритетным для властей города, находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что московский лидер ОНФ Светлана Калинина ускорила расселение аварийного поселка в ХМАО. Она созвонилась с губернатором Югры Натальей Комаровой по вопросу расселения семей участников СВО из аварийного поселка Беловежский, после чего туда нагрянула делегация местных чиновников и пообещала решить проблему.