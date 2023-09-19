Московский лидер ОНФ Калинина ускорила расселение аварийного поселка в ХМАО

После звонка эксперта центрального штаба ОНФ в Нижневартовске активизировалось расселение аварийного поселка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперт центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина, известная критикой чиновников и депутатов, испортила выходные мэрии Нижневартовска (ХМАО). Источник в югорском политическом истеблишменте сообщил корреспонденту URA.RU, что Калинина созвонилась с губернатором Югры Натальей Комаровой по вопросу расселения семей участников СВО из аварийного поселка Беловежский, после чего субботним утром туда нагрянула делегация местных чиновников и пообещала решить проблему.

«Калинина, которая обычно чихвостит политиков, не стесняясь в выражениях, созвонилась с губернатором ХМАО Комаровой. Обсудили один из самых проблемных вопросов — переселение семей участников СВО из аварийных бараков поселка Беловежского. Это было в пятницу, 15 сентября. В субботу в 8 утра в Беловежский приехала целая делегация из мэрии и объявила семьям бойцов, что их многолетний вопрос с переселением из бараков будет решен до зимы», — сообщает инсайдер.

Одна из жен участника СВО на условиях анонимности подтвердила, что к ним в Беловежский сообщить вести о расселении прибыла делегация. Ее возглавлял вице-мэр по ЖКХ Анатолий Боков. «Нам пообещали решить вопрос уже в ноябре. Всего переехать смогут семь семей участников СВО, поскольку у нас приоритетный порядок предоставления жилья», — поделилась женщина.

В распоряжении редакции имеется ряд документов, подтверждающих планы мэрии по выделению жилья участникам СВО. Согласно им, беловежцы получат жилье на основании договоров мены до 1 ноября. Также, по данным собственного источника в мэрии, Нижневартовску планируется выделение окружной субсидии в размере 160 миллионов рублей на приобретение квартир для семей бойцов. По данным другого информатора, средства могут быть изысканы в местном бюджете.

Калинина в телефонном разговоре с корреспондентом агентства подтвердила, что связывалась с губернатором Югры. «Вопрос решился, губернатор понимает, что семьям в этих домах жить невозможно. Выделение финансов для семей не стоит в одночасье, это время, это комиссии. Законодательство необходимо было принимать на всех уровнях», — уточнила эксперт ОНФ.

В департамент внутренней политики ХМАО и пресс-службу администрации Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о поездке нового прокурора Нижневартовска Александра Еременко в Беловежский. Он до поздней ночи фиксировал жалобы жильцов аварийных бараков в свой первый рабочий день на новом месте.