24 сентября 2023

Осужденный за мошенничество тюменский силовик получил условный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Федор Моисеев возглавлял одну из тюремных больниц Тюменской области Фото:

Бывший начальник тюремной больницы ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России. Там добавили, что Моисеев получил условный срок.

«Ленинским городским судом Моисеев Ф.Г. признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Следствием установлено, что Моисеев подделывал табели учета рабочего времени своих подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения. «Заработанные» на этом деньги он присваивал себе. Бывший начальник тюремной больницы был задержан с поличным: при передаче денежных средств от одного из сотрудников ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что бывший начальник тюменского филиала тюремной больницы ФСИН Федор Моисеев мог вкладывать деньги, добытые незаконным путем, в строительство собственного особняка. У мужчины был обнаружен недостроенный дом с бильярдом и собственным спортивным залом.

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Бывший начальник тюремной больницы ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России. Там добавили, что Моисеев получил условный срок. «Ленинским городским судом Моисеев Ф.Г. признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Следствием установлено, что Моисеев подделывал табели учета рабочего времени своих подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения. «Заработанные» на этом деньги он присваивал себе. Бывший начальник тюремной больницы был задержан с поличным: при передаче денежных средств от одного из сотрудников ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что бывший начальник тюменского филиала тюремной больницы ФСИН Федор Моисеев мог вкладывать деньги, добытые незаконным путем, в строительство собственного особняка. У мужчины был обнаружен недостроенный дом с бильярдом и собственным спортивным залом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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