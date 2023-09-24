Осужденный за мошенничество тюменский силовик получил условный срок

Федор Моисеев возглавлял одну из тюремных больниц Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник тюремной больницы ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области Федор Моисеев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ФСБ России. Там добавили, что Моисеев получил условный срок.

«Ленинским городским судом Моисеев Ф.Г. признан виновным в совершении преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Следствием установлено, что Моисеев подделывал табели учета рабочего времени своих подчиненных и вносил туда заведомо ложные сведения. «Заработанные» на этом деньги он присваивал себе. Бывший начальник тюремной больницы был задержан с поличным: при передаче денежных средств от одного из сотрудников ФКУЗ МСЧ-72 УФСИН России по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что бывший начальник тюменского филиала тюремной больницы ФСИН Федор Моисеев мог вкладывать деньги, добытые незаконным путем, в строительство собственного особняка. У мужчины был обнаружен недостроенный дом с бильярдом и собственным спортивным залом.