Депутат Свищев: немногие спортсмены готовы отказаться от России ради Олимпиады

26 сентября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

МОК предъявляет требования к российским спортсменам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Немногие российские спортсмены готовы согласиться с требованием Международного олимпийского комитета (МОК) и отказаться от своей истории ради выступления на Олимпиадах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Ранее двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина призвала российских спортсменов соглашаться с условиями МОК, чтобы принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. Исполком рекомендовал допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. «Очень важно, чтобы у человека была своя совесть. Надо подумать, кто из спортсмена сделал члена национальной команды, — тренер, спортивная школа, регион, государство. Вкладываются деньги, силы, опыт поколений. И вот так все перечеркнуть в одночасье, потому что тебя сейчас не допустили до соревнований, и ты должен сделать выбор. Если хочешь дальше выступать на соревнованиях, то должен откреститься от своей страны и своей истории? На такое готовы пойти немногие», — сказал Дмитрий Свищев. «Есть люди, для которых это единственный шанс, и они делают свой выбор. Но таких единицы. Не будет повальных перебежчиков. Выступают спортсмены за другие страны, мы с понимаем к этому относимся. Хотя я не разделяю это решение. Значит, не смогли убедить наших ребят остаться здесь и пережить этот сложный период для России, российского спорта и самого спортсмена», — добавил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немногие российские спортсмены готовы согласиться с требованием Международного олимпийского комитета (МОК) и отказаться от своей истории ради выступления на Олимпиадах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Ранее двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина призвала российских спортсменов соглашаться с условиями МОК, чтобы принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. Исполком рекомендовал допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. «Очень важно, чтобы у человека была своя совесть. Надо подумать, кто из спортсмена сделал члена национальной команды, — тренер, спортивная школа, регион, государство. Вкладываются деньги, силы, опыт поколений. И вот так все перечеркнуть в одночасье, потому что тебя сейчас не допустили до соревнований, и ты должен сделать выбор. Если хочешь дальше выступать на соревнованиях, то должен откреститься от своей страны и своей истории? На такое готовы пойти немногие», — сказал Дмитрий Свищев. «Есть люди, для которых это единственный шанс, и они делают свой выбор. Но таких единицы. Не будет повальных перебежчиков. Выступают спортсмены за другие страны, мы с понимаем к этому относимся. Хотя я не разделяю это решение. Значит, не смогли убедить наших ребят остаться здесь и пережить этот сложный период для России, российского спорта и самого спортсмена», — добавил политик.