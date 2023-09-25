Мальчика ищут полицейские и спасатели Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тринадцатилетний школьник Динис Галятдинов пропал 25 сентября в Магнитогорске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-спас».

«Школьник худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые. В день исчезновения он был одет в кофту синего цвета (на рукавах лампасы в виде ромбиков), спортивные черные брюки и темные кроссовки», — сообщают волонтеры.

Мальчик покинул квартиру в доме №10 по улице Ворошилова около 14:00. Информацию о пропавшем мальчике просят сообщать в полицию либо по телефонам поискового отряда «Альфа-спас»: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.