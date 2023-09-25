В Магнитогорске пропал 13-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования ФГП ВО ЖДТ России по служебному собаководству. Ведомственная охрана РЖД. Пермь , поиск пропавших людей, кинолог с собакой
Мальчика ищут полицейские и спасатели Фото:

Тринадцатилетний школьник Динис Галятдинов пропал 25 сентября в Магнитогорске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-спас».

«Школьник худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые. В день исчезновения он был одет в кофту синего цвета (на рукавах лампасы в виде ромбиков), спортивные черные брюки и темные кроссовки», — сообщают волонтеры.

Мальчик покинул квартиру в доме №10 по улице Ворошилова около 14:00. Информацию о пропавшем мальчике просят сообщать в полицию либо по телефонам поискового отряда «Альфа-спас»: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.

Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тринадцатилетний школьник Динис Галятдинов пропал 25 сентября в Магнитогорске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-спас». «Школьник худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые. В день исчезновения он был одет в кофту синего цвета (на рукавах лампасы в виде ромбиков), спортивные черные брюки и темные кроссовки», — сообщают волонтеры. Мальчик покинул квартиру в доме №10 по улице Ворошилова около 14:00. Информацию о пропавшем мальчике просят сообщать в полицию либо по телефонам поискового отряда «Альфа-спас»: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...