Мальчика ищут полицейские и спасатели
Тринадцатилетний школьник Динис Галятдинов пропал 25 сентября в Магнитогорске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-спас».
«Школьник худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые. В день исчезновения он был одет в кофту синего цвета (на рукавах лампасы в виде ромбиков), спортивные черные брюки и темные кроссовки», — сообщают волонтеры.
Мальчик покинул квартиру в доме №10 по улице Ворошилова около 14:00. Информацию о пропавшем мальчике просят сообщать в полицию либо по телефонам поискового отряда «Альфа-спас»: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.
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