Экс-министр госбезопасности ДНР заявил о смене тактики ВСУ при атаках дронами

Полковник Пинчук: ВСУ больше не нужна ночь для атак дронами

26 сентября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

У ВСУ появились высокоскоростные беспилотники, работающие днем, отметил Андрей Пинчук Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck Для причинения большего ущерба атаки ВСУ по приграничным территориям России стали происходить и в дневное время. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Если беспилотник более скоростной, а фактор ночи не так принципиален, то почему бы не запускать его и днем. Тем более, если есть цель причинить больший ущерб. Предполагается, что в учреждениях в это время большее количество народа, большая логистика. Если есть возможность запустить FPV, дрон, который летит со скоростью до 170 км в час, то вам для этого не нужна ночь. Более того, вам лучше запускать его в дневное время, потому что вы его корректируете с помощью видеокамеры в онлайн режиме. Расстояние небольшое, а скорость высокая. Это в том случае, если корректирует дрон соответствующая ДРГ или агентура в относительно недалеком расстоянии от места поражения», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что схемы атак беспилотниками в Крыму и в приграничных территориях у ВСУ разные. «Все зависит от места применения дронов. Самый яркий пример — Крым. Волны нанесения ударов по Черноморскому флоту были очень расчетливые. Сначала ВСУ били по средствам ПВО, стараясь их выбить. После того, как расчистили, как они считали, коридор для ударов тяжелыми очень дорогостоящими ракетами Storm Shadow, стали наносить удары непосредственно по Крыму. Что касается Курска и территорий центральной России — там другая история. Они выстраивают схемы размещения нашего ПВО и ищут в них узкие коридоры. Периодически запускают беспилотники, чтобы скорректировать данные по ним, плюс идет развединформация внутри России. После этого беспилотники идут по коридорам, которые они определяют для себя», — добавил Пинчук. Об утренних атаках ВСУ беспилотниками заявил 25 сентября мэр Курска Игорь Куцак. На месте сработала система ПВО, пострадавших нет. В результате атаки было повреждено 15 домовладений и четыре автомобиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для причинения большего ущерба атаки ВСУ по приграничным территориям России стали происходить и в дневное время. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Если беспилотник более скоростной, а фактор ночи не так принципиален, то почему бы не запускать его и днем. Тем более, если есть цель причинить больший ущерб. Предполагается, что в учреждениях в это время большее количество народа, большая логистика. Если есть возможность запустить FPV, дрон, который летит со скоростью до 170 км в час, то вам для этого не нужна ночь. Более того, вам лучше запускать его в дневное время, потому что вы его корректируете с помощью видеокамеры в онлайн режиме. Расстояние небольшое, а скорость высокая. Это в том случае, если корректирует дрон соответствующая ДРГ или агентура в относительно недалеком расстоянии от места поражения», — объяснил Андрей Пинчук. Полковник запаса подчеркнул, что схемы атак беспилотниками в Крыму и в приграничных территориях у ВСУ разные. «Все зависит от места применения дронов. Самый яркий пример — Крым. Волны нанесения ударов по Черноморскому флоту были очень расчетливые. Сначала ВСУ били по средствам ПВО, стараясь их выбить. После того, как расчистили, как они считали, коридор для ударов тяжелыми очень дорогостоящими ракетами Storm Shadow, стали наносить удары непосредственно по Крыму. Что касается Курска и территорий центральной России — там другая история. Они выстраивают схемы размещения нашего ПВО и ищут в них узкие коридоры. Периодически запускают беспилотники, чтобы скорректировать данные по ним, плюс идет развединформация внутри России. После этого беспилотники идут по коридорам, которые они определяют для себя», — добавил Пинчук. Об утренних атаках ВСУ беспилотниками заявил 25 сентября мэр Курска Игорь Куцак. На месте сработала система ПВО, пострадавших нет. В результате атаки было повреждено 15 домовладений и четыре автомобиля.